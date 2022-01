Video gol-highlights Sassuolo-Cagliari 1-0: sintesi 19-01-2022

Video gol-highlights Sassuolo-Cagliari 1-0: la decide Harroui con un gol nel primo tempo.

Sassuolo-Cagliari 1-0: i neroverdi si regalano la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

Vittoria di misura della squadra di Dionisi, in una partita sostanzialmente equilibrata, in cui entrambe le squadre si rendono spesso pericolose per vie laterali.

La decide Harroui, con un gol al 18′ proprio inserendosi su un cross di Rogerio. Il Cagliari, cui viene annullato un gol di Pavoletti per il pareggio, trae comunque indicazioni confortanti in vista del campionato.

La sintesi di Sassuolo-Cagliari 1-0

Il Cagliari prova a sviluppare il proprio gioco sfruttando le fasce: Dalbert serve un buon pallone a Nandez, che viene anticipato da Rogerio.

Il Sassuolo risponde con Scamacca, che prova a prolungare un cross di testa, ma nessuno interviene sul pallone.

La partita appare un po’ bloccata, con le due squadre che faticano a costruirsi azioni pericolose.

Il Cagliari punge ancora sulle corsie: Zappa, dalla destra, mette in mezzo. Dalbert non inquadra la porta.

Sul ribaltamento di fronte, è il Sassuolo a passare: Harroui si inserisce da dietro su un cross di Rogerio, bravo a sfondare sulla sinistra. Pallone sporcato quel tanto che basta per metterlo dentro.

Il Cagliari prova a reagire: Ladinetti, da punizione, scodella per Pavoletti. L’attaccante non trova nessuno pronto ad intervenire sulla sponda di testa.

Defrel, con un pregevole tacco, libera Muldur. La corsa del terzino è bloccata da un ottimo Kourfalidis.

Il Cagliari sbaglia in uscita e Nandez è costretto ad intervenire su Raspadori per sventare la minaccia.

Ancora Sassuolo pericoloso con Rogerio: Scamacca colpisce di testa su cross del brasiliano, ma un difensore sardo devìa.

Cagliari pericoloso dalla destra: cross per Zappa, che nei panni inediti di attaccante, sfiora il secondo palo con la girata di testa.

Azione in contropiede del Sassuolo: Scamacca entra dalla sinistra e mette in mezzo. Raspadori sfrutta un rimpallo e si trova a un metro da Radunovic, ma mette fuori.

I ritmi si alzano: il Cagliari risponde con un cross di Kourfalidis per Pavoletti. L’attaccante tenta in rovesciata, ma non prende il pallone.

Magnanelli recupera un pallone sulla trequarti: verticale per Scamacca che costringe Radunovic a mettere in angolo.

Raspadori entra in area con una serpentina. Radunovic è ancora attento a deviare.

Ancora Cagliari sulla destra: Zappa per Nandez, che crossa in mezzo. Pavoletti gira, ma non trova la porta.

Inizio di secondo tempo arrembante del Cagliari: azione convulsa in area del Sassuolo, con Dalbert che appoggia in area. L’assistente annulla per una posizione di fuorigioco.

Raspadori in percussione, il suo sinistro viene bloccato da Radunovic.

Ancora il Sassuolo: botta di Defrel dal limite con Radunovic che respinge, ma si complica la vita. Sulla ribattuta, Raspadori viene schermato da Carboni.

Lopez mette dentro per Scamacca, che di testa manda al lato.

Gol annullato al Cagliari al quarto d’ora: Nandez favorisce il taglio di Pavoletti e l’ex di turno batte Pegolo. Il check del VAR annulla per un fuorigioco di spalla dell’uruguaiano.

Il Sassuolo ci prova in ripartenza: Scamacca resiste di forza a Carboni e appoggia ad Harroui. Sinistro messo in angolo.

Dionisi pensa dunque a difendersi: infoltisce la cerniera di centrocampo, con Frattesi al posto di Scamacca, e mette un terzino più “conservativo”, Peluso, sulla sinistra.

Harroui si inserisce su un cross dalla sinistra, ma stavolta non riesce ad intervenire, anticipato da un difensore in angolo.

Il Sassuolo sfonda ancora con Frattesi in area. Radunovic incerto sul cross, ma Carboni interviene, provvidenziale, a mettere in angolo.

Il Cagliari non riesce a reagire e creare occasioni, eccetto un mancino di Pereiro, su punizione, bloccato da Pegolo.

Vince il Sassuolo, che il 9 febbraio se la vedrà con la Juventus nei quarti di finale.

Highlights e video gol Sassuolo-Cagliari 1-0

Il tabellino di Sassuolo-Cagliari 1-0

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Harroui, Magnanelli (Lopez 45′); Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos (Peluso 74′); Scamacca (Frattesi 68′). Allenatore: Alessio Dionisi.

A disposizione: Satalino, Consigli, Maxime Lopez, Peluso, Frattesi, Chiriches, Mata, Aucelli, Abubakar, Paz, Pieragnolo.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare (Goldaniga 45′), Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti (Cavuoti 87′), Kourfalidis (Desogus 78′), Dalbert; Gagliano (Pereiro 68′), Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione: Lolic, Goldaniga, Pereiro, Cavuoti, Desogus, Palomba, Iovu, Tramoni.

Marcatori: 18′ Harroui (S)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia)

Ammoniti: Obert (C), Ferrari (S)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS