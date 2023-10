Video Gol Highlights Sassuolo-Bologna 1-1: Sintesi 28-10-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Bologna 1-1, 10° Giornata Serie A: segnano Zirkzee e Boloca

Solo un pareggio tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A.

Niente da fare per i felsinei, che vengono fermati nel primo derby emiliano, ma racimolano il nono risultato utile consecutivo, mentre i neroverdi continuano ad alternare pareggi a sconfitte.

Sintesi di Sassuolo-Bologna 1-1

Out Alvarez, Matheus Henrique e Obiang per Alessio Dionisi, che rilancia Bajrami sulla trequarti con Lauriente e Berardi alle spalle di Pinnamonti, abbassa Thorstvedt in mediana la fianco di Boloca e sceglie Erlic in difesa con Ferrari, Toljan e Vina in protezione di Consigli.

Non ci sono Lucumì e Soumaoro per Thiago Motta, che conferma De Silvestri e Calafiori in difesa con Beukema e Lykogiannis davanti a Skorupski, così come a centrocampo Aebischer con Ferguson e Freuler e in attacco il tridente formato da Saelemaekers, Zirkzee e Orsolini.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Sono due squadre molto simili, aggressive nel pressing e propositive nel possesso palla.

Dopo un tentativo di Bajrami, al 3′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Zirkzee, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano ad attaccare a testa bassa rendendosi pericolosi con Lauriente, Vina, Pinamonti e Berardi.

Nel finale, dopo una bella giocata di Orsolini, al 44′ minuto i padroni di casa pareggiano con Boloca, su assist di Toljan, bravo a fare la sponda sul cross di Vina.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che si apre con l’entrata in campo di Posch al posto di De Silvestri.

Ci provano Zirkzee, Pinamonti e Erlic, viene ammonito Lykogiannis e si fa male Thorstvedt, sostituito da Racic, prima dei tentativi di Bajrami e Ferguson, che anticipano l’entrata in campo di Kristiansen e Ndoye per Lykogiannis e Saelemaekers.

Sale in cattedra Berardi, che impegna Skorupski prima delle sostituzioni che vedono coinvolti El Azzouzi, subito ammonito, Volpato e Ceide, che subentrano per Aebischer, Bajrami e Lauriente.

Poi, Toljan salva sulla linea la palla negando la doppietta a Zirkzee, al quale viene annullata la rete al 80′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR e Skorupski fa il fenomeno su Volpato.

Nel finale c’è spazio per Moro, Defrel e Pedersen al posto dell’infortunato El Azzouzi, Pinamonti e Vina, viene ammonito Berardi e Consigli è decisivo sulla punizione di Zirkzee.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Bologna 1-1:

Tabellino di Sassuolo-Bologna 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 7, Erlic 5, Ferrari 6, Vina 5,5 (43′ st Pedersen sv); Boloca 6,5, Thorstvedt 6 (14′ st Racic 6); Berardi 6, Bajrami 5,5 (27′ st Volpato 6), Laurienté 5 (27′ st Ceide 6); Pinamonti 5,5 (43′ st Defrel sv). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Castillejo, Lipani, Mulattieri. All. :Dionisi 6.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (1′ st Posch 6), Bonifazi 6, Calafiori 6,5, Lykogiannis 5,5 (18′ st Kristiansen 5,5); Aebischer 6,5 (24′ st El Azzouzi sv (38′ st Moro sv)), Freuler 6; Orsolini 6,5, Ferguson 6, Saelemaekers 6 (18′ st Ndoye 6); Zirkzee 6,5. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, van Hooijdonk. All.: Motta 6.



Arbitro: Giua

Marcatori: 3′ Zirkzee (B), 44′ Boloca (S)

Ammoniti: Berardi (S); Lykogiannis, El Azzouzi, Saelemaekers (B)

Espulsi: nessuno