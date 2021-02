Video Gol Highlights Sassuolo-Bologna 1-1: Sintesi 20-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sassuolo-Bologna 1-1, 23° Giornata Serie A: la sblocca Soriano, espulso Hickey con il Var, pareggia Caputo

Non è bastato un lunghissimo assedio al Sassuolo, che viene fermato dal Bologna sul pareggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i neroverdi, che devono dividere la posta in palio nel derby emiliano contro i felsinei, che conquistano il secondo pareggio consecutivo e il terzo risultato utile consecutivo.

La sintesi di Sassuolo-Bologna 1-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma senza grande velocità, anche a causa dell’ottima fase difensiva degli ospiti, compatti tra le linee e letali in contropiede.

Dopo una conclusione stranamente imprecisa di Caputo a fil di palo, al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Soriano, su assist di Barrow, bravo ad approfittare del pasticcio tra Magnanelli e Marlon.

I padroni di casa provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari iniziando un vero e proprio monologo che, dopo l’espulsione per rosso diretto di Hickey al 30′ minuto per un brutto fallo su Muldur grazie all’intervento del Var, si trasforma in un vero e proprio assedio.

Nonostante la mole di gioco, i padroni di casa riusciranno a sfiorare il pareggio, tirando una sola volta nello specchio della porta, nel finale, quando Skorupski si supera su Locatelli.

Il secondo tempo è un lunghissimo assalto dei padroni di casa, visto che gli ospiti non escono mai dalla propria difesa, con squadra rinchiusa in dieci metri.

Al 52′ minuto i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Caputo, che risolve una mischia in area di rigore su una palla buttata in mezzo da Djuricic.

Gli ospiti non reagiscono, continuano ad arroccarsi davanti a Skorupski, che alza la saracinesca su Marlon, mentre Traorè e Berardi fanno la barba al palo.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Bologna 1-1

Il tabellino di Sassuolo-Bologna 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5,5; Muldur 6,5 (25′ st Toljan 6), Marlon 5, Ferrari 6, Rogerio 6; Magnanelli 5,5 (1′ st Traoré 6), Locatelli 6; Berardi 5,5, Lopez 6 (42′ st Raspadori sv), Djuricic 6,5 (25′ st Defrel 6); Caputo 6,5. A disp.: Pegolo, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos, Ayhan, Obiang, Haraslin, Oddei. All.: De Zerbi 6.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6,5, Danilo 5,5, Soumaoro 6, Hickey 4; Dominguez 6,5 (35′ st Baldursson sv), Svanberg 6 (34′ De Silvestri 6), Soriano 6,5; Orsolini 5,5 (17′ st Skov Olsen 6), Barrow 6 (17′ st Palacio 6), Sansone 5,5 (17′ st Schouten 6). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Antov, Mbaye, Juwara, Vignato. All.: Mihajlovic 6.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 17′ Soriano (B), 7′ st Caputo (S)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: 30′ Hickey (B) per gioco violento

