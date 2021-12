Video Gol Highlights Sampdoria-Venezia 1-1: Sintesi 19-12-2021

Video Gol e Highlights Sampdoria-Venezia 1-1, 18° Giornata Serie A: segnano Gabbiadini e Henry

Si conclude con un pareggio la sfida tra Sampdoria e Venezia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel posticipo pomeridiano della diciottesima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i liguri, mentre i lagunari pareggiano la seconda partita consecutiva e non vincono da cinque partite.

Sintesi di Sampdoria-Venezia 1-1

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti preferiscono ripartire in contropiede.

Neanche il tempo di respirare, che i padroni di casa sbloccano il risultato al 1′ minuto trovando il gol del vantaggio con Gabbiadini, su assist di Caputo, servito perfettamente da Augello.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti di Audero con Tessmann e Kiyine, ma soffrono tantissimo le giocate di Gabbiadini e Candreva, ma Romero alza la saracinesca facendosi trovare pronto.

Anche il secondo tempo risulta molto divertente e spettacolare, visto che i padroni di casa non si limitano a gestire, ma continuano ad attaccare, lasciando spazi che gli ospiti cercano di sfruttare in contropiede.

Il più pericoloso dei padroni di casa è Thorsby sui calci piazzati, ma anche Candreva, che costringe Romero alla grande parata, emulato da Audero, che si fa trovare pronto su Aramu e Kiyine, mentre Quagliarella non trova la porta.

Proprio quando la partita sembra essere finita, al 88′ minuto gli ospiti segnano il gol del pareggio con Henry con una conclusione imparabile per il portiere.

Nel finale gli ospiti ci credono e si buttano in attacco per cercare il colpaccio affidandosi ad un Sigurdsson in grande spolvero e Henry, ma devono ringraziare Caldara, che salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Candreva.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Venezia 1-1:

Tabellino di Sampdoria-Venezia 1-1

Marcatori: 1’ p.t. Gabbiadini (S), 41’ s.t. Henry (V).

Assist: 1’ p.t. Caputo (S), 41′ s.t. Vacca (V).

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (15’ s.t. Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal (40’ s.t. Askildsen), Silva, Thorsby; Caputo (30’ s.t. Quagliarella), Gabbiadini (15’ s.t. Verre). All. D’Aversa.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Ampadu (13’ s.t. Vacca), Busio (25’ s.t. Crnigoj), Tessman (13’ s.t. Henry); Kiyine, Aramu (32’ s.t. Forte), Johnsen (24’ s.t. Sigurdsson). All. Zanetti.

Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti : 35’ s.t. Audero (S), 31’ s.t. Forte (V), 43’ s.t. Silva (S)

