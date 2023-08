Video Gol Highlights Sampdoria-Pisa 0-2: sintesi 25-08-2023

Risultato Sampdoria-Pisa 0-2: i doriani steccano la prima partita casalinga contro gli esordienti toscani, molto più intraprendenti e decisi. Steccano in molti, a partire dall’estremo difensore, e Pirlo avrà molto da lavorare. Anche il Pisa, però, sbaglia qualcosa in impostazione, ma è cinico e solido.

Sintesi Sampdoria-Pisa 0-2

L’equilibrio iniziale si spezza presto, al quarto d’ora, a causa del grave errore d’impostazione del portiere di casa Stankovic, il cui passaggio a Verre, poco reattivo ad onor del vero, viene intercettato da Tramoni e da questi messo in rete da pochi metri.

Eccetto un controllo errato di La Gumina nella propria area che, di fatto, vanifica un’enorme occasione da gol, i doriani si vedono poco o nulla e addirittura rischiano di subire il secondo gol al 41° per mano di Arena, che, servito da Moreo, calcia appena entrato in area trovando la gran parata di Stankovic. La prima frazione, di fatto, è tutta qui.

Dopo un buon inizio, con tanto di potenziale occasione capitata a Depaoli su cross di Stojanovic intercettato da Canestrelli, la Sampdoria cade ancora al 59°: Arena s’impossessa d’i ‘un pallone vagante al limite dell’area e, dopo aver saltato Ferrari, scaglia un gran tiro sul secondo palo che fulmina Stankovic.

Al 65° Nicolas assurge a protagonista con due prodigiose parate: Pedrola scappa sulla destra e crossa in mezzo ove De Luca calcia da due passi, ma il portiere pisano respinge e fa lo stesso sulla ribattuta di Verre. Subito dopo, sempre su cross del numero 11 blucerchiato, Borini si divora l’1-2 di testa.

Nel finale sfiora la rete il nuovo entrato Lisandru Tramoni, che manca di poco il bersaglio con un tiro a giro, e l’autogol Leverbe, che devia maldestramente un cross di Verre costringendo al volo Nicolas. Dieci minuti di recupero non bastano ai liguri per rientrare in partita.

Migliori in campo Pedrola (6), spesso pericoloso e tra i pochi a proporsi, e Nicolas (7.5), decisivo a metà ripresa con due parate strepitose. Male Stankovic (5), il cui errore al quarto d’ora del primo tempo indirizza il match, e Leverbe (5), che sbaglia parecchio e rischia l’autogol.

Highlights e Video Gol Sampdoria-Pisa 0-2

Tabellino Sampdoria-Pisa 0-2

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari (60′ Ghilardi), Murru, Giordano (83′ Barreca); Askildsen (61′ Borini), Yepes (69′ Ricci), Verre; Depaoli, La Gumina (61′ De Luca), Pedrola. Allenatore: Pirlo

Pisa (4-2-3-1): Nicolas, Hermannsson (72′ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (81′ Jureskin); Marin, Veloso; D’Alessandro (72′ L. Tramoni), Arena (53′ Valoti), M. Tramoni (81′ Piccinini); Moreo. Allenatore: Aquilani

Marcatori: 14′ M. Tramoni e 59′ Arena

Arbitro: Camplone

Ammoniti: Ferrari, Nicolas, Arena, Jureskin e Calabresi