Video Gol Highlights Sampdoria-Milan 1-2: sintesi 10-09-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Milan 1-2: i rossoneri vincono la prima partita in trasferta della stagione, ma soffrono moltissimo anche e soprattutto per una ripresa giocata con l’uomo in meno per l’espulsione di Leao.

Messias segna subito, ma il Milan non riesce a chiuderla e subisce il pareggio doriano di Djuricic. A metà ripresa, però, Giroud ottiene e trasforma un rigore concesso da Fabbri per fallo di mano di Villar.

I rossoneri agganciano il Napoli in vetta a quota 14 punti e domenica prossima a “San Siro” avrà luogo lo scontro diretto tra le due. Riuscirà il Milan a non patire l’assenza di Leao?

La Sintesi di Sampdoria-Milan 1-2

Inizialmente i rossoneri impostano il match sul contropiede e il secondo della serata, già al 6°, è quello buono: Leao, subito incontenibile, mette la freccia portando con sé due avversari, scambia con De Ketelaere e scarica per Messias, che conclude non perfettamente riuscendo, comunque, a bucare un non irreprensibile Audero da pochi metri.

Successivamente il Milan pare rilassarsi troppo e la Sampdoria cerca di alzare il baricentro ottenendo un paio di corner e, soprattutto, andando vicina all’1-1 all’11° con Djuricic, che coglie la parte alta della traversa con un gran tiro da fuori area.

Al 21° il Milan raddoppia con De Ketelaere, che sovrasta Audero e segna di testa su cross di Leao, ma il VAR (già intervenuto sul primo gol), torna in azione e, dopo lunghi minuti di consulto, Fabbri annulla per un offside di rientro di Giroud ad inizio azione.

Dopo una fase di assestamento, il Milan torna a farsi pericoloso al 42°: Pobega mette in moto sulla fascia Hernandez, il quale trova in area il connazionale Giroud pronto alla battuta di prima intenzione sulla quale Audero è bravissimo ad intervenire.

Con questo episodio termina il primo tempo, che viene prolungato di soli tre minuti malgrado il VAR ne abbia impiegati cinque per scovare il fuorigioco sul secondo gol.

Inizia nel peggiore dei modi la ripresa per il Milan, che al 47° perde Leao, punito con il secondo cartellino giallo ed espulso per gioco pericoloso ai danni di Ferrari, colpito al volto in un tentativo di rovesciata da parte del portoghese.

Rinfrancata e fiduciosa, nonché con l’uomo in più, la Sampdoria trova il pareggio al 57°: Djuricic sovrasta Maignan, non impeccabile nell’uscita, e mette in rete il traversone di Augello dalla fascia sinistra. Il VAR interviene ancora, ma non segnala fuorigioco né fallo ed il gol è regolare.

I rossoneri non ci stanno, sfiorano il 2-1 con un bolide da fuori area di Hernandez deviato in corner daa Audero e, proprio dal corner, arriva un penalty: Giroud colpisce di testa e sfiora il palo, ma c’è una deviazione con la mano di Villar e il VAR, grande protagonista, segnala che si deve andare sul dischetto.

Il tentativo di trasformazione è affidato alla punta transalpina, che segna concludendo di potenza e senza angolare troppo.

Al minuto 87 il Milan si salva per ben tre volte in un’unica azione: prima Maignan devia un diagonale di Gabbiadini, Verre colpisce il palo cercando di ribadire a rete e, infine, è ancora bravissimo il portiere a sventare di petto il tiro del numero 23 di casa.

Dopo un tiro tentato da Gabbiadini e finito a lato di poco, la gara smette di offrire emozioni e si incanala verso la fine, tra nervosismo e perdite di tempo. Nulla da dire durante i ben sette minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Milan 1-2:

Il Tabellino di Sampdoria-Milan 1-2:

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (60′ Gabbiadini), Murillo, Ferrari, Augello; Villar (86′ Vieira); Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic (79′ Verre); Caputo (79′ Quagliarella). Allenatore: Giampaolo

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega (78′ Vranckx), Tonali; Messias (60′ Tomori), De Ketelaere (71′ Bennacer), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 6′ Messias, 57′ Djuricic e 67′ rig. Giroud

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Leao, Ferrari, Villar, Quagliarella, Augello e Leris

Espulsi: 47′ Leao