Video Gol Highlights Sampdoria-Lazio 1-1: Sintesi 31-8-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Lazio 1-1, 4° Giornata Serie A: segnano Immobile e Gabbiadini

Pareggio in extremis tra Sampdoria e Lazio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella quarta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Festa rovinata per i biancocelesti, che hanno sfiorato una vittoria importante in trasferta, ma possono comunque festeggiare il quarto risultato utile consecutivo in questo inizio di campionato.

E’ un punto d’oro per i liguri, che avevano racimolato solo un punto finora e provano a muovere un po’ la classifica.

Sintesi di Sampdoria-Lazio 1-1

Out Conti, De Luca e Trimboli per Marco Giampaolo, che schiera Bereszynski, Murillo, Colley e Augello in difesa a protezione di Audero, mentre in mediana vengono scelti Vieira, Leris e Verre con Rincon. In attacco giocano Sabiri e Quagliarella.

Intera rosa a disposizione per Maurizio Sarri, che punta su Patric in difesa con Romagnoli, Lazzari e Marusic davanti a Provedel, preferito a Luis Maximiano. A centrocampo si rivede il trio formato da Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic e in attacco spazio al solito tridente costituito da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti tengono in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa provano ad alzare l’aggressività, senza mai riuscire a pressare con le giuste tempistiche.

Dopo un miracolo di Audero su Felipe Anderson, al 21′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Immobile, su assist geniale di tacco di Milinkovic-Savic.

HT | Sergej ispira, Immobile colpisce! La @OfficialSSLazio è avanti nei primi 45'! #SampLazio pic.twitter.com/5mBvEa2kXC — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2022

Momento di sbandamento per i padroni di casa, che accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che provano a spingere sull’acceleratore e trovano un palo con Immobile.

Nel finale c’è ancora tempo per un tentativo di reazione da parte dei padroni di casa con capitan Quagliarella e l’infortunio di Felipe Anderson, che viene sostituito da Pedro.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Caputo al posto di Leris e Djuricic al posto di Verre e uno schieramento molto più offensivo per i padroni di casa, che provano ad alzare il baricentro contro ospiti messi fin troppo bene in campo.

A rendersi pericoloso è Rincon, che obbliga Provedel alla grande parata prima dell’ammonizione a Zaccagni e alle sostituzioni che vedono coinvolti Villar, Gabbiadini, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Ferrari e Gila al posto di Vieira, Quagliarella, Cataldi, Luis Alberto, Zaccagni, Murillo e Romagnoli.

Nel finale gli ospiti sfiorano il raddoppio con Basic, ma Audero alza ancora una volta la saracinesca e salva il passivo prima del clamoroso gol del pareggio di Gabbiadini al 93′ minuto su assist di Caputo.

FT | Al gol di Immobile risponde il mancino di Gabbiadini.

Termina in parità al Ferraris! #SampLazio pic.twitter.com/YxbzNaw2lS — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2022

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Lazio 1-1:

Tabellino di Sampdoria-Lazio 1-1

Marcatori: 21’ p.t. Immobile (L), 47’ s.t. Gabbiadini (S).

Assist: 21’ p.t. Milinkovic Savic (L), 47’ s.t. Rincon (S).

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo (28’ s.t. Ferrari), Augello; Vieira (24’ s.t. Villar); Leris (1’ s.t. Caputo), Rincon, Verre (15’ s.t. Djuricic), Sabiri; Quagliarella (24’ s.t. Gabbiadini). All. Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli (36’ s.t. Gila), Marusic; Milinkovic, Cataldi (27’ s.t. Marcos Antonio), Luis Alberto (27’ s.t. Basic); Anderson (41’ p.t. Pedro), Immobile, Zaccagni (27’ s.t. Cancellieri). All. Sarri.

Arbitro: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Ammoniti : 22’ s.t. Zaccagni (L), 38’ s.t. Gila (L)