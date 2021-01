Video Gol Highlights Sampdoria-Juventus 0-2: sintesi 30-01-2021

Video Gol Highlights Sampdoria-Juventus 0-2: Chiesa e Ramsey valgono momentaneamente il 3° posto. I liguri restano in 10° posizione.

Dopo le tre vittorie consecutive contro Napoli, Bologna e Spal, la Juventus di Andrea Pirlo batte anche la Sampdoria di Claudio Ranieri nella 20° giornata di campionato in Serie A e sale al 3° posto in classifica a -7 dal Milan capolista. I doriani restano 10°. A Marassi decidono le reti di Chiesa nel primo tempo e Ramsey nel secondo.

L’avvio di partita è a dir poco noioso; fatta eccezione per due tiri in curva di Adrien Silva prima e Danilo poi, nei primi 15 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante. Al 20′ però, alla prima vera azione della partita, la Juventus passa in vantaggio con Chiesa che corregge in rete un perfetto assist di Morata.

Per vedere un’altra azione pericolosa bisogna aspettare il 38′ con Ronaldo che calcia dal limite dell’area doriana costringendo Audero a mettere in angolo. Pochi istanti dopo ancora CR7 che dribbla bene il numero 1 blucerchiato ma manda la sfera in tribuna. Dopo 2 minuti di recupero Fabbri fischia la fine del 1° tempo: Juventus in vantaggio per 1 a 0.

La prima azione degna di nota del secondo tempo capita al 55′ con Chiellini che salva su un tiro di Quagliarella che aveva stoppato e calciato molto bene dall’interno dell’area piemontese. Il 27 blucerchiato ci prova 3 minuti dopo da posizione defilata, ma Szczesny copre il primo palo e mette in angolo.

Al 91′ Ramsey mette il sigillo definitivo ad una vittoria preziosissima depositando in rete a porta vuota dopo un assist generoso di Cuadrado. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi da Fabbri, la partita finisce: Juventus batte Sampdoria 2 a 0.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (81′ Jankto), Silva (63′ Damsgaard) , Ekdal, Thorsby; Keita (68′ Torregrossa), Quagliarella (68′ Ramirez).

Allenatore: Claudio Ranieri

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; Chiesa (84′ Alex Sandro), Bentancur (75′ Rabiot), Arthur (84′ Ramsey), McKennie; Morata (78′ Bernardeschi), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Michael Fabbri

Marcatori: 19′ Chiesa (J), 91′ Ramsey (J)

Ammoniti: 24′ Thorsby (S), 28′ Ekdal (S), 29′ La Gumina (S – dalla panchina), 37′ Bentancur (J), 87′ Damsgaard (S), 89′ Bernardeschi (J)

Espulsi:

