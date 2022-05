Video Gol Highlights Sampdoria-Fiorentina 4-1: Sintesi 16-5-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Fiorentina 4-1, 37° Giornata Serie A: segnano Sabiri, Ferrari, Quagliarella e Thorsby, inutile il rigore di Nico Gonzalez

La Sampdoria batte la Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo posticipo del lunedì della trentasettesima giornata di Serie A, diciottesimo turno del girone di ritorno.

Dopo aver conquistato la salvezza matematica, invero più per demeriti altrui che per meriti propri, si chiude con una vittoria la stagione davanti al proprio pubblico dei liguri.

I toscani non approfittano dei risultati dei giorni scorsi, non sfruttano l’occasione di fare un balzo in classifica rimanendo a quota cinquantanove punti e al settimo posto.

Sintesi di Sampdoria-Fiorentina 4-1

Out Gabbiadini e Sensi per Marco Giampaolo, che schiera Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello in difesa a protezione di Audero, con la sorpresa Ronaldo Vieira in mediana con Thorsby e Rincon, mentre sulle fasce Candreva e Sabiri saranno in supporto di Quagliarella unica punta.

Non ci sono Amrabat e Castrovilli per Vincenzo Italiano, che punta su Venuti in difesa nel quartetto completato da Igor, Milenkovic e Biraghi davanti a Terracciano, mentre torna Torreira con Bonaventura e Duncan in mediana e giocano Ikone, Cabral e Nico Gonzalez in attacco.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno un possesso palla molto sterile, ben annullato dall’ottima fase difensiva dei padroni di casa, perfetti per compattezza e pressing, nonché alibi a ribaltare l’azione.

Gli ospiti ci provano con Duncan e Nico Gonzalez, che viene ammonito subito dopo insieme a Torreira per due brutti interventi.

Eppure, alla prima vera occasione a colpire sono i padroni di casa al 15′ minuto trovando il gol del vantaggio e sbloccando il risultato con Ferrari sfruttando al meglio gli sviluppi di un calcio di punizione di Candreva.

Momento di difficoltà per gli ospiti, non riescono più a far girare la palla con la giusta velocità e i padroni di casa sono bravi a gestire il momento, nonostante il giallo a Ronaldo Vieira, costringendo Terracciano al miracolo su Candreva.

Al 30′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Quagliarella al termine di una bella sgroppata di Sabiri.

Solo nel finale gli ospiti provano a risalire e farsi vedere in attacco, ma non trovano la giocata vincente con Bonaventura.

Girandola di cambi nel secondo tempo: entrano Maleh, che viene anche ammonito, Caputo, Piatek, Callejon, escono Duncan, Ikone, Cabral, Quagliarella.

Al 71′ minuto i padroni di casa segnano il tris con Thorsby, su altro assist di uno scatenato Sabiri.

Ed è proprio Sabiri a chiudere i giochi al 83′ minuto su assist di Caputo, dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Torreira, Venuti e Candreva, che vengono sostituiti da Saponara, Terzic e Damsgaard.

Nel finale c’è ancora spazio per Ravaglia e Trimboli per Audero e Ronaldo Vieira, con il portiere subito chiamato in causa da una grande giocata di Saponara, prima del gol della bandiera al 91′ minuto di Nico Gonzalez, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Trimboli, anche ammonito, grazie al VAR.

E al 94′ minuto viene espulso anche Colley, rosso diretto.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Fiorentina 4-1:

Tabellino di Sampdoria-Fiorentina 4-1

Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6 (41′ st Ravaglia sv), Bereszynski 6, Ferrari 7, Colley 5,5, Augello 6,5; Vieira 6,5 (41′ st Trimboli 5,5); Candreva 7 (37′ st Damsgaard sv), Rincon 6, Thorsby 6,5, Sabiri 8; Quagliarella 7 (20′ st Caputo 6). A disp.: Falcone, Ekdal, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Murru, Somma. All.: Giampaolo 7



Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5 (29′ st Terzic 5,5), Milenkovic 5, Igor 5, Biraghi 5; Bonaventura 4,5, Torreira 5 (29′ st Saponara 5,5), Duncan 5 (1′ st Maleh 5); Ikoné 5,5 (21′ st Callejon 5,5), Cabral 4,5 (21′ st Piatek 5,5), Gonzalez 5. A disp.: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Odriozola, Nastasic, Munteanu, Kokorin. All.: Italiano 5



Arbitro: Mariani

Marcatori: 16′ Ferrari (S), 30′ Quagliarella (S), 26′ st Thorsby (S), 39′ st Sabiri (S), 44′ st rig. Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Torreira (F), Gonzalez (F), Vieira (S)

Espulsi: Al 49′ st Colley (S) per proteste

Note: –