Video Gol Highlights Sampdoria-Fiorentina 0-2: Sintesi 6-11-2022

Video Gol e Highlights Sampdoria-Fiorentina 0-2, 13° Giornata Serie A: segnano Bonaventura e Milenkovic

La Fiorentina batte la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella tredicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i viola, che cercano di rimontare in classifica portandosi a quota sedici punti dopo un difficile inizio di campionato.

I liguri registrano la seconda sconfitta consecutiva e sono fermi a quota sei punti al penultimo posto in classifica.

Sintesi di Sampdoria-Fiorentina 0-2

Non ci sono De Luca, Pussetto, Winks e Verre per Dejan Stankovic, che punta su Amione, Colley, Ferrari e Bereszynski in difesa a protezione di Audero, Montevago, Augello, Leris e Villar in mediana e Djuricic alle spalle di Caputo in attacco.

Indisponibili Castrovilli, Nico Gonzalez e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, ritrova Duncan in mediana con Mandragora e Bonaventura e sceglie Jovic e Ikone in attacco con Kouame.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine, pressano con aggressività e cercano di ripartire in contropiede.

Al 4′ minuto gli ospiti sbloccano subito il risultato con Bonaventura, che trova il gol del vantaggio su cross di Dodò al termine di una bella azione corale.

I padroni di casa provano a reagire alzando il baricentro, ma gli ospiti hanno maggiore qualità e la palesano sfiorando il raddoppio con Kouame, sul quale è salvifico Bereszynski, mentre Colley si divora il pareggio da ottima posizione.

Viene ammonito Leris prima del rigore assegnato al 29′ minuto agli ospiti, ma poi annullato grazie all’intervento del VAR, visto che Audero tocca prima la palla e poi Jovic, mentre si fa male Amione, che viene sostituito nel finale da Murillo e Caputo non trova la porta.

Il secondo tempo si apre con tantissimi cambi, che vedono coinvolti Gabbiadini, Cabral e Igor subentrare al posto di Montevago, Jovic e Martinez Quarta.

I padroni di casa continuano ad essere contratti e con poche idee offensive, nonostante una fase difensiva sempre molto attenta, mentre gli ospiti conquistano pian piano campo mostrando le proprie caratteristiche offensive.

Al 58′ minuto gli ospiti raddoppiano segnando con Milenkovic sugli sviluppi di un calcio piazzato di Mandragora.

FT | Vittoria importante fuori casa per la Fiorentina di Mister Italiano! #SampFiorentina

Spazio a Amrabat, Vieira e Quagliarella, che sostituiscono Duncan, Ferrari e Villar, poi esce anche l’infortunato Augello ed entra Murru, ma i padroni di casa non riescono proprio a reagire, anche perché gli ospiti sono bravi ad addormentare il gioco nella propria gestione del risultato.

Nel finale c’è spazio anche per Barak e Saponara al posto di Kouame e Mandragora e per una grande parata di Audero su Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Fiorentina 0-2:

Tabellino di Sampdoria-Fiorentina 0-2

Marcatori: 4’p.t. Bonaventura (F), 13’st Milenkovic (F)

Assist: 4’pt Dodo (F), 13’st Biraghi (F)



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari (20’st Vieira), Colley, Amione (37’pt. Murillo); Bereszynski, Leris, Villar (20’st Quagliarella), Augello (36’st Murru); Djuricic, Caputo, Montevago (1’st Gabbiadini). All. Stankovic



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (1’st Igor), Biraghi; Duncan (s1’st Amrabat), Mandragora (38’st Saponara); Ikone, Bonaventura, Kouame (38’st Barak); Jovic (1’st Cabral).

All.: Italiano.



Arbitro: Marinelli sez. Tivoli



Ammoniti: 25’p.t. Leris (S)