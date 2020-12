Video Gol Highlights Sampdoria-Crotone 3-1: sintesi 19-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sampdoria-Crotone 3-1, 13° Giornata Serie A: la sblocca Damsgaard, raddoppia Jankto, segna su rigore Simy, tris di Quagliarella, che non può festeggiare la doppietta per fuorigioco di Candreva ravvisato dal Var

La Sampdoria batte il Crotone senza troppi patemi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

E’ la seconda vittoria consecutiva per i liguri, che vincono uno scontro diretto per la salvezza allungando a dieci i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Niente da fare per i pitagorici, che pure arrivavano da due risultati utili consecutivi, un trend positivo fermato sul più bello, che lascia i calabresi all’ultimo posto in classifica.

La sintesi di Sampdoria-Crotone 3-1, 13° Giornata Serie A

E’ una partita spettacolare nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco con un ottimo possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea del centrocampo, chiudono gli spazi rimanendo compatti e cercano di ripartire in contropiede.

In realtà, partono meglio gli ospiti, che ci provano con Petriccione e Messias prima di scatenare l’ira dei padroni di casa, che si rendono pericolosi con Verre.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 26′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato andando in rete con Damsgaard, su assist di Jankto, servito da un recupero palla di Verre.

Momento di difficoltà degli ospiti, che accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore e segnare il raddoppio al 37′ minuto con Jankto, che approfitta di un mezzo liscio fortunoso di La Gumina.

Nel finale sono bravi gli ospiti a tornare in partita, visto che al 46′ minuto accorciano con Simy, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ekdal su Reca.

Il secondo tempo è molto più equilibrato rispetto al primo, visto che gli ospiti alzano il baricentro e rispondono con aggressività alla maggiore qualità dei padroni di casa.

Sale in cattedra Audero, che si fa trovare pronto sulla conclusione di Reca, prima del tris dei padroni di casa, che al 65′ minuto segnano ancora con Quagliarella, al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Ekdal sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti provano a non demordere, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che però sono compatti in fase difensiva e soffrono poco le sortite degli avversari, che impegnano Audero con il solito Reca.

Nel finale ci sarebbe ancora tempo per il poker, al 91′ minuto, ancora Quagliarella, che sfrutta il cross perfetto di Candreva, ma il Var annulla tutto per fuorigioco.

Video Gol Highlights di Sampdoria-Crotone 3-1, 13° Giornata Serie A

Il tabellino di Sampdoria-Crotone 3-1, 13° Giornata Serie A

