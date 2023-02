Video Gol Highlights Sampdoria-Bologna 1-2: Sintesi 18-2-2023

Video Gol e Highlights Sampdoria-Bologna 1-2, 23° Giornata Serie A: segnano Soriano, Orsolini e Sabiri, che si fa parare un rigore da Skorupski

Il Bologna batte la Sampdoria allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

I felsinei tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota trentadue punti in classifica.

Che beffa per i liguri, che venivano da due pareggi e non sono stati capaci di sfruttare al meglio la possibilità di completare una clamorosa rimonta, fermandosi a quota undici punti in classifica.

Sintesi di Sampdoria-Bologna 1-2

Out Gunter, Conti e Pussetto per Dejan Stankovic, che schiera Murillo in difesa con Nuytinck e Amione a protezione di Audero, con il ritorno di Leris a centrocampo al fianco di Winks, Cuisance e Augello e la conferma del tridente d’attacco composto da Djuricic, Lammers e Gabbiadini.

Non ci sono Arnautovic, Bonifazi, Sansone, Soumaoro e Zirkzee per Thiago Motta, che punta su Sosa e il rientrante Lucumì in difesa con Posch e Cambiaso davanti a Skorupski, a centrocampo Schouten, Dominguez, Soriano, Ferguson e Orsolini, l’unica punta è Barrow.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre che si somigliano molto come interpretazione del pressing aggressivo e frenesia sulla trequarti.

Dopo un clamoroso errore davanti a Skorupski di Gabbiadini, al 27′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Soriano, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo tiro da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I padroni di casa sembrano aver accusato il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco addormentando i ritmi e gestendo molto bene il possesso palla, ma si fa male Posch, sostituito da Kyriakopoulos, e vengono ammoniti Amione e Djuricic.

il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Aebischer, Sabiri, Zanoli, Murru e Rincon, subito ammonito così come Lucumì, al posto di Cuisance, Soriano, Lammers, Murillo e Augello.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, spinti dalla rabbia e dall’orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria e pareggiano al 68′ minuto con Sabiri, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lucumì su Gabbiadini.

E subito dopo i padroni di casa potrebbero completare la rimonta, ma al 72′ minuto Skorupski para il secondo rigore di Sabiri, questa volta fischiato per fallo di mano di Sosa.

Spazio a Jesè Rodriguez, Medel, Moro e Raimondo, che subentrano per Gabbiadini, Schouten, Barrow e Dominguez.

Nel finale gli ospiti riescono a segnare il gol vittoria con un bellissimo contropiede di Orsolini, che ristabilisce il vantaggio al 91′ minuto.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Bologna 1-2:

Tabellino di Sampdoria-Bologna 1-2

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Murillo (1′ st Rincon), Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Cuisance (21′ st Sabiri), Augello (1′ st Murru); Djuricic; Gabbiadini (34′ st Jesé), Lammers (1′ st Zanoli).

A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Ilkhan, Paoletti, De Luca, Quagliarella. All.: Stankovic



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (40′ Kyriakopoulos), Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten (35′ st Medel), Dominguez (35′ st Moro); Orsolini, Ferguson, Soriano (21′ st Aebischer); Barrow (35′ st Raimondo).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia. All.: Thiago Motta



Arbitro: Irrati

Marcatori: 27′ Soriano (B), 22′ st rig. Sabiri (S), 45′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Amione, Djuricic, Rincon (S); Lucumì (B)

Espulsi: –

Note: al 68′ Skorupski (B) para un rigore a Sabiri (S)