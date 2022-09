Video Gol Highlights Salisburgo-Milan 1-1: sintesi 06-09-2022

Video Gol e Highlights di Salisburgo-Milan 1-1: pareggio giusto nella loro prima uscita europea tra austriaci e meneghini in una sfida molto equilibrata e con poche occasioni. I rossoneri possono recriminare per il palo di Leao al 94°, ma soprattutto per non aver creato più azioni pericolose precedentemente.

Okafor segna prima della mezz’ora e Saelemaekers pareggia pochi minuti prima dell’intervallo. Poco accade prima e dopo le due marcature.

A guidare il Gruppo E, a sorpresa, è la Dinamo Zagabria, oggi vittoriosa di misura sul Chelsea, e così il Milan deve inseguire insieme al Salisburgo.

La Sintesi di Salisburgo-Milan 1-1

Molto equilibrio sin dall’inizio e sporadici episodi di rilievo. Per larghi tratti si può dire questo sulla prima partita europea del Milan in quel di Salisburgo.

La prima chance è per rossoneri: all’8° Giroud porta via il pallone a Pavlovic con grande furbizia e cerca la porta da posizione defilata, ma calcia centralmente e Kohn para senza problemi.

Una serie di corner senza mordente e tiri da fuori senza precisione, questa è la partita tra due squadre costruite con metodi simili; l’equilibrio di cui sopra, tuttavia, si spezza al 28°: dal limite dell’area Fernando è bravo a vedere e servire Okafor, che scatta in posizione regolare, salta Kalulu e fredda Maignan con un tiro angolato che passa sotto le gambe del portiere francese.

I rossoneri soffrono la maggior rapidità degli austriaci, ma fino ad un certo punto poiché altre azioni pericolose, gol a parte, non se ne vedono.

Capisce di dover accelerare, dunque, e poco più di dieci minuti dopo, il Milan trova il pareggio con Saelemaekers: molto ben lanciato da Bennacer, Leao vede a centro area il belga e lo serve e Kohn è battuto con un tiro non molto angolato, ma sufficientemente potente.

La prima frazione, accesasi per due volte con altrettanti lampi, non offre più altro da raccontare e va in archivio dopo un minuto di recupero.

Anche la ripresa è scarsamente emozionante malgrado un promettente inizio dei rossoneri, apparsi più vivaci, e un’occasione enorme capitata ai padroni di casa: Okafor sguscia tra le maglie avversarie e manda al cross Kjaergaard, ma Fernando grazia Maignan calciando altissimo da posizione più che vantaggiosa.

La gara non vive di episodi particolari, ma di agonismo sì e l’arbitro deve ricorrere a qualche cartellino giallo.

Nei minuti finali il Milan viene fuori, anche grazie ai cambi, e sfiora il gol della vittoria in almeno tre circostanze: all’84° Diaz non arriva su un pallone offerto da Origi e poco dopo il belga si gira in area senza riuscire a colpire bene. Sfortunato, invece, Leao al 94° con un tiro da fuori che finisce sul palo dopo una deviazione di Bernardo.

Il Salisburgo, che aveva sfiorato il vantaggio con un tiro di Sesko fuori di un nulla, tiene e dopo quattro minuti di recupero la partita finisce.

Highlights e Video Gol di Salisburgo-Milan 1-1

Il Tabellino di Salisburgo-Milan 1-1

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet (42′ Bernardo), Pavlovic, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri (65′ Gourna-Douath); Okafor (93′ Adamu), Fernando (65′ Sesko). Allenatore: Jaissle

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (57′ Dest), Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer (57′ Pobega); Saelemaekers (80′ Messias), De Ketelaere (70′ Diaz), Leao; Giroud (57′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 28′ Okafor e 40′ Saelemaekers

Arbitro: Srdan Jovanovic (SRB)

Ammoniti: Capaldo, Tomori, Calabria, Gourna-Douath, Diaz e Origi