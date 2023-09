Video Gol Highlights Salernitana-Torino 0-3: sintesi 18-09-2023

Torino scatenato e convincente supera per 3-0 la Salernitana all’Arechi nel posticipo della 4ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ivan Juric vince e convince e sale in zona Europa a 7 punti.

Ivan Juric, allenatore del Torino – StadioSport.it

Salernitana-Torino, partita valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A è stata una partita a senso unico. A sbloccare il match è stato il nazionale Buongiorno, che sugli sviluppi di un corner approfitta di un rimpallo favorevole e mette in rete da due passi.

Il raddoppio del Torino, porta la firma di Radonjic, il migliore in campo in assoluto, che con un destro all’angolino punisce Ochoa da fuori area. A inizio ripresa la doppietta del talento n.10 serbo, che poi si vede annullare la tripletta dal Var. Il Toro va a 7 punti in classifica, la Salernitana resta nei bassofondi della classifica a quota 2.

Sintesi Salernitana-Torino: primo tempo

Salernitana 2 punti, Torino 4 punti, così si presentano le due squadre prima del fischio di inizio.

8′ OCCASIONE SALERNITANA! Grande giocata di Candreva, che rientra sul destro e calcia sul secondo palo dal limite dell’area: grande risposta di Milinkovic-Savic in tuffo.

13′ OCCASIONE TORINO! Zapata si gira alla grande in area di rigore e serve in mezzo Radonjic. La conclusione del talentuoso serbo viene deviata in corner da Lovato.

15′ GOOOOOL DEL TORINO!! Sugli sviluppi del corner capitan futuro Buongiorno raccoglie un pallone vagante in area e batte Ochoa! Avanti il Torino per 1-0.

32′ OCCASIONE SALERNITANA! La squadra di Paulo Sousa prova a reagire. Mazzocchi guadagna campo e lascia partire un destro dai 25 metri che sfiora il palo.

40′ GOOOOOOOL DEL TORINO!! Grande progressione di Bellanova sulla fascia destra che appoggia per Seck: il sengalese sbaglia il passaggio per Radonjic ma il serbo riesce comunque ad arrivare sul pallone, e dopo una finta batte Ochoa dal limite dell’area! Torino raddoppia e si porta sul 2-0.

45’+2 OCCASIONE SALERNITANA! Reazione locale che non ci sta al doppio colpo incassato. Candreva serve Cabral al centro dell’area e l’ex Lazio stampa il pallone sul palo con un destro potentissimo.

Sintesi Salernitana-Torino: secondo tempo

50′ GOOOOOOLL DEL TORINO!! Cross di Bellanova in mezzo dove arriva Radonjic, che di prima batte Ochoa! 0-3 all’Arechi e prima doppietta personale per il serbo in Serie A! Torino dilagante e straripante.

58′ GOL ANNULLATO al Torino! Era stato ancora Radonjic a realizzare il gol dello 0-4, ma il guardalinee ha segnalato il fuorigioco.

Dopo il terzo gol del Torino, la squadra di Ivan Juric ha tenuto il pallino del gioco, amministrando il vantaggio. Dopo il cooling break, l’arbitro Giua della sezione di Olbia con 6 minuti di recupero ha terminato l’incontro. Salernitana 0- Torino 3. Grande e clamorosa vittoria della compagine piemontese che pur priva di Vlasic, colpito da gastroenterite, riporta a casa tre punti meritati e mai messi in discussione.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Torino

Tabellino Salernitana-Torino 0-3

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber (1′ st Tchaouna), Pirola; Mazzocchi, Legowski (21′ st Kastanos), Bohinen (1′ st Martegani), Bradaric (22′ st Fazio); Candreva, Cabral; Botheim (1′ st Ikwuemesi). A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Sambia, Maggiore, Sfait. All: Sousa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (23′ st Soppy), Ricci (42′ st Gineitis), Tameze, Lazaro; Seck (33′ st Linetty), Radonjic (33′ st Karamoh); Zapata (42′ st Pellegri). A disp: Gemello, Brezzo, Zima, N’Guessan, Sazonov, Sanabria. All: Juric.

Marcatori: Buongiorno al 15′ pt, Radonjic al 41′ pt, al 5′ st.

Ammoniti: Gyomber, Fazio (S), Bellanova (T). Angoli: 1-2. Recupero: 3′ pt, 6′ st.

ARBITRO: Giua di Olbia