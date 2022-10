Video Gol Highlights Salernitana-Spezia 1-0: Sintesi 22-10-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Spezia 1-0, 11° Giornata Serie A: segna Mazzocchi

La Salernitana batte lo Spezia allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

I campani tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota tredici punti e al nono posto in classifica.

Terza sconfitta nelle ultime quattro per i liguri, che anno collezionato solo un punto nell’ultimo mese, rimanendo a quota nove punti e al quindicesimo posto in classifica.

Sintesi di Salernitana-Spezia 1-0

Out Valencia e Maggiore per Davide Nicola, che schiera Gyomber, Daniliuc e Fazio in difesa a protezione di Sepe, e Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In mediana giocano Vilhena, Radovanovic e Coulibaly, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Dia e Bonazzoli.

Assenti Bastoni e Kovalenko per Luca Gotti, che punta su Holm, Ampadu, Nikolaou, Kiwior e Amian davanti a Dragowski, con Bourabia, Ekdal e Agudelo in mediana. In attacco spazio alla coppia formata da Gyasi e Nzola.

E’ una partita molto intensa nel primo tempo, durante il quale le due squadre giocano a viso aperto e ribaltano spesso l’azione ripartendo in contropiede, ma scontrandosi con difesa attente ed ordinate.

Dopo le ammonizioni di Vilhena e Amian, gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio con Agudelo, Ampadu e Gyasi, ma rischiano sulle giocate di Mazzocchi, Dia e Candreva.

Il secondo tempo si apre subito forte, visto che i padroni di casa sbloccano il risultato al 48′ minuto trovando il gol del vantaggio con un bellissimo destro a giro sul secondo palo di Mazzocchi, su cross dalla parte opposta di Candreva.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che si chiudono dietro la linea della palla per chiudere tutti gli spazi.

Dopo un tentativo di Nzola e il giallo a Kiwior, entrano Piatek, Bradaric, Verde, Reca, Strelec e Maldini al posto di Gyasi, Amina, Dia, Vilhena, Ampadu e Ekdal.

I padroni di casa sono bravi a ripartire in contropiede con Bonazzoli e Piatek, che viene fermato dalla traversa.

Nel finale vengono ammoniti Daniliuc, Agudelo e Holm ed entrano anche Bohinen e Bronn al posto di Candreva e Gyomber, mentre Nzola si divora il pareggio all’ultimo tutto solo davanti al portiere e Dragowski si esalta su Piatek e Daniliuc.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Spezia 1-0:

Tabellino di Salernitana-Spezia 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (91’Bronn), Daniliuc, Fazio; Candreva (84’Bohinen), Coulibaly, Radovanovic, Vilhena (65’Bradaric), Mazzocchi; Dia (65’Piatek), Bonazzoli (84’Botheim).

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian (65’Reca), Ampadu (74’Strelec), Kiwior, Nikolaou; Ekdal (74’Maldini), Bourabia; Holm, Agudelo, Gyasi (65’Verde); Nzola.

GOL: 48’ Mazzocchi

ASSIST:

AMMONIZIONI: Vilhena, Amian, Kiwior, Daniliuc, Agudelo

ARBITRO: Chiffi