Video Gol Highlights Salernitana-Sampdoria 4-0: Sintesi 28-8-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Sampdoria 4-0, 3° Giornata Serie A: segnano Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim

Colpaccio della Salernitana, che distrugge la Sampdoria allo Stadio Arechi di Salerno nella terza giornata di Serie A.

E’ stata una vittoria incredibile, schiacciante non solo nel risultato ma anche nella prestazione per i campani, che vogliono provare a costruire un campionato molto più tranquillo rispetto alla scorsa stagione, come dimostrano i quattro punti conquistati finora in tre partite.

Male, anzi malissimo, invece, per i liguri, che arrivavano da un pareggio prestigioso, unico punto conquistato finora in tre partite, e la sensazione di un cantiere ancora aperto e mal gestito.

Sintesi di Salernitana-Sampdoria 4-0

Indisponibili Bohinen, Lovato, Radovanovic e Ribery per Davide Nicola, che schiera titolari gli ultimi acquisti Bronn in difesa con Gyomber e Fazio a protezione di Sepe, Maggiore e Vilhena in mediana con Coulibaly, affidandosi a Candreva e Mazzocchi sulle fasce, e soprattutto Dia in attacco con Bonazzoli.

Out i soliti Conti, De Luca e Trimboli per Marco Giampaolo, che punta su Depaoli, Ferrari, Colley e Augello in difesa davanti a Audero, conferma Leris con Villar e Rincon in mediana, mentre Sabiri e Djuricic agiscono alle spalle di Caputo unica punta.

E’ una partita inaspettata nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi, soprattutto per merito dei padroni di casa, bravi a pressare con la difesa alta non permettendo agli ospiti di fare possesso palla, nonché di colpire in contropiede con i propri esterni velocissimi.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con il nuovo acquisto Dia, che completa una bella azione corale.

⏳ Accendere l'Arechi tra 3…2…1… pic.twitter.com/Rk6H7H7VDo — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Gli ospiti accusano il colpo, vanno completamente in tilt ed in balia degli avversari, come dimostra l’ammonizione di Depaoli, che sono bravi a sfruttare il momento per spingere sull’acceleratore costringendo Audero al doppio miracolo sull’ex Candreva e su Vilhena.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 15′ minuto, quando i padroni di casa raddoppiano con il solito Bonazzoli, su assist di Dia, servito a sua volta da uno scatenato Mazzocchi, che poco dopo verrà anche ammonito.

⏱️ 15’| Doppio vantaggio Salernitana con Dia e Bonazzoli. A Verona ancora nessuna rete. #SalernitanaSamp 2️⃣-0️⃣ | #VeronaAtalanta 0️⃣-0️⃣ — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Solo dopo il doppio ko, finalmente gli ospiti sembrano uscire dal torpore e, almeno, tornare in partita con la testa, soprattutto grazie ai tentativi di Djuricic, Leris e Caputo, che costringono Sepe ad alzare la saracinesca risultando più volte decisivo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Kastanos al posto dell’ammonito Mazzocchi, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti sono in totale confusione e i padroni di casa cavalcano l’onda dell’entusiasmo grazie al pubblico e al risultato positivo.

Al 50′ minuto arriva il tris firmato da Vilhena, al termine di una triangolazione di incredibile talento e qualità con il compagno di squadra e di reparto Coulibaly.

Accendere l'Arechi per la 3ª volta tra 3…2…1… https://t.co/FfEjU3T44a pic.twitter.com/ojUzxlVJzL — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Ci provano Colley e Caputo a scrollare di dosso il torpore prima dei cambi che vedono coinvolti Vieira, Verre, Gabbiadini, Quagliarella e Botheim subentrare al posto di Leris, Villar, Djuricic, Caputo e Bonazzoli.

Dopo i tentativi di Dia e Sabiri, al 76′ minuto i padroni di casa calano il poker con il nuovo acquisto Botheim su assist di un Dia scatenato.

⏱️ FT | 𝑷𝑶𝑲𝑬𝑹 per la @OfficialUSS1919 che regala la prima gioia davanti i suoi tifosi! #SalernitanaSamp 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/X8SMbwu1uL — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Il quarto gol taglia definitivamente le gambe agli ospiti, mentre i padroni di casa continuano il proprio allenamento in un finale in cui vengono ammoniti Rincon e Botheim e in cui subentrano Valencia, Sambia, Yepes e Pirola per Dia, Candreva, Sabiri e Gyomber.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Sampdoria 4-0:

Tabellino di Salernitana-Sampdoria 4-0

Marcatori: 9’ Dia, 16’ Bonazzoli, 6’ st Vilhena, 33’ st Botheim

Assist: 9’ Bonazzoli, 16’ Dia, 6’ st Coulibaly, 33’ st Dia

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (81′ Pirola), Fazio; Candreva (77′ Sambia), L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi (1′ st Kastanos); Dia (77′ Valencia), Bonazzoli (65′ Botheim). A disp: Micai, Fiorillo, Jaroszynski, Bradaric, Motoc, Iervolino, Capezzi, Kristoffersen. All: Nicola

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Augello; Villar (62′ Verre); Leris (62′ Vieira), Rincon, Sabiri (79′ Yepes), Djuricic (62′ Gabbiadini); Caputo (62′ Quagliarella). A disp: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Bereszynski, Segovia, , Malagrida. All: Giampaolo.

Arbitro: Massa di Imperia

Ammoniti: 11’ Depaoli (SAM), 26’ Mazzocchi (SAL), 35’ st Rincon (SAM), 40’ st Botheim (SAL)