Video Gol Highlights Salernitana – Roma 0-1 e Sintesi 14-08-2022

Video Gol e Highlights di Salernitana – Roma: decide la partita un gol di Bryan Cristante alla mezz’ora del primo tempo che permette ai giallorossi di Mourinho di partire con i 3 punti in campionato.

La nuova Roma di Mourinho fa il suo esordio nel Campionato di Serie A 2022-23 allo Stadio Arechi contro la Salernitana di Nicola.

I giallorossi vincono in trasferta grazie al gol di Bryan Cristante alla mezz’ora del primo tempo

Dopo l’ottimo pre-campionato la Roma di Mourinho conferma il suo ottimo stato di forma e parte col piede giusto anche in Serie A.

In ottima forma Lorenzo Pellegrini insieme a Zaniolo e all’autore del gol Bryan Cristante che sono stati i migliori in campo.

La prima ufficiale del tridente offensivo formata da Zaniolo, Dybala e Abraham è stata davvero di altissima qualità nonostante è mancato il gol agli attaccanti giallorossi.

La partita è stata bella e spettacolare giocata in modo intenso da entrambe le squadre con la Salernitana che è stata in partita sino alla fine.

Sintesi di Salernitana – Roma 0-1:

Nicola manda in campo la sua Salernitnana con il 3-5-2 con Sepe in porta e linea difensiva a 3 formata da Bronn, Gyomber e Fazio. A centrocampo ci sono Coulibaly in cabina di regia con ai lati Kastanos e Vilhena.

Sulla fascia destra c’è Candreva mentre a sinistra Mazzocchi. In attacco la coppia formata da Bonazzoli e Botheim.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez.

A centrocampo ci sono Cristante e Pellegrini al centro con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Dybala.

Al 4° minuto c’è subito la prima occasione per la Roma con Zaniolo che dopo aver intercettato un passaggio orizzontale a metà campo va da solo verso la porta difesa da Sepe ma la sua conclusione termina a lato.

Al 10° ottimo pallone di Mancini in profondità verso Zaniolo il cui tiro viene respinto da Sepe in corner che salva il risultato.

Al 17° il primo tiro per la Salernitana con Kastanos che prova dal limite ma la sua conclusione è murata dai difensori giallorossi.

Al 18° ancora la Salernitana in attacco con Bonazzoli che ci prova dal limite con un gran tiro di destro ma Rui Patricio è bravo a bloccare in due tempi.

Al 24° calcio di punizione della Roma battuto dai Dybala dai 30 metri ma il tiro termina di poco sopra la traversa.

Al 25° la più ghiotta occasione per la Roma arriva da uno scambio tra Dybala e Zaniolo che arriva in area di rigore e da ottima posizione calcia a lato sprecando una clamorosa occasione!

Al 33° la Roma passa in vantaggio con un gran tiro di Cristante di sinistro dal limite dell’area, complice una deviazione di Koulibaly che mette fuori causa Sepe.

Nel finale di primo tempo al 44° c’è un palo colpito da Dybala con un gran rasoterra in diagonale.

Sulla ribattuta Mazzocchi è bravo a murare il tap in di Abraham salvando il risultato!

Il primo tempo termina sull’1 a 0 per la Roma.

In avvio di ripresa si gioca su ritmi più blandi rispetto al primo tempo.

Al 54° Nicola manda in campo Ribery al posto di Kastanos.

Al 57° c’è un occasione per la Roma in contropiede con Spinazzola che serve Dybala che arriva a tu per tu con Sepe ma calcia di poco a lato.

AL 62° occasione Salernitana con un calcio di punizione dalla tre quarti calciata da Bonazzoli sulla barriera e sulla ribattuta Vilenha calcia alto.

Al 67° la Roma sfiora il raddoppio con Zaniolo che calcia dal limite sul primo palo ma il pallone termina di poco a lato.

Al 68° Mourinho manda in campo Matic al posto di uno stanco Abraham che ha corso tanto.

Al 78° la Salernitana sfiora il pareggio! Bonazzoli ci prova al volo dal limite destro dell’area piccola ma il palone finisce sull’esterno della rete.

Al 79° Mourinho manda in campo il nuovo arrivato Wijnaldum al posto di Nicolò Zaniolo.

All’86° c’è il gol di Wijnaldum ma viene annullato per posizione di fuorigioco di Dybala.

All’88 Mourinho manda in campo El Shaarawy al posto di Dybala.

Video Gol e Highlights di Salernitana – Roma 0-1:

Tabellino di Salernitana – Roma 0-1:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (9′ st Ribery), Coulibaly (28′ st Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (17′ st Sambia); Bonazzoli, Botheim (17′ st Valencia). A disposizione: Micai, Sorrentino, Bradaric, Veseli, Radovanovic, Iervolino, Kechrida, Capezzi, Pirola. Allenatore: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala (44′ st El Shaarawy), Zaniolo (34′ st Wijnaldum); Abraham (23′ st Matic). A disposizione: Svilar, Boer, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Zalewski, Bove, Felix, Tripi. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Sozza di Seregno (Cecconi-Bercigli). IV uomo: Baroni. Var: Aureliano-Vivenzi.

Marcatore: 34′ Cristante.

Ammoniti: Coulibaly (S), Gyomber (S), Kastanos (S), Smalling (R), Matic (