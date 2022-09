Video Gol Highlights Salernitana-Lecce 1-2: Sintesi 16-9-2022

Video Gol Highlights Salernitana-Lecce 1-2: decidono i gol di Ceesay e Strefezza. Nel mezzo un autogol di Gonzalez.

Salernitana-Lecce 1-2: i salentini espugnano l’Arechi.

Partita non molto esaltante nel primo tempo, comunque sbloccata sul finire da un gol di Ceesay, lanciato da Hjulmand in contropiede.

Nella ripresa è un ingenuo autogol di Gonzalez a riequilibrare le sorti, ma nell’ultimo quarto d’ora entra Strefezza e cambia la gara: sua la rete decisiva, con un destro a girare, che dà ai giallorossi tre punti fondamentali.

La sintesi di Salernitana-Lecce 1-2

Partita non molto esaltante nella prima frazione all’Arechi: la Salernitana offre un sussulto quando Coulibaly viene lanciato a rete da Piatek e mette dentro. Doveri annulla per fuorigioco.

Il Lecce prova a rispondere con una palla di Di Francesco per Ceesay: l’attaccante calcia fuori da buona posizione.

Si fa vedere Candreva, in spinta sulla fascia: sul suo cross si avventa Mazzocchi, fresco di convocazione in Nazionale, ma manda fuori in rovesciata.

I giallorossi tornano a farsi pericolosi da corner: Ceesay riceve fuori area e prova il tiro a volo. Largo. Anche Banda prova ad emulare il compagno, sfruttando un errore di Gyomber: la sua conclusione non ha miglior fortuna.

Si rivede la Salernitana, con una discesa di Mazzocchi sulla sinistra: palla a Piatek, che non inquadra la porta di testa.

Sempre Mazzocchi, viene chiamato a colpire di testa da Candreva: il tentativo, schiacciato, non crea problemi a Falcone.

Nel momento migliore della Salernitana è il Lecce a passare in vantaggio con Ceesay: Mazzocchi perde palla a favore di Hjulmand, che innesca il contropiede del compagno, il quale da solo davanti a Sepe lo batte senza problemi.

La Salernitana rientra in campo con un paio di novità: Bradaric per Gyomber e Kastanos per Coulibaly.

Proprio i due neoentrati confezionano una prima occasione: cross di Bradaric per Kastanos, che tenta la botta al volo. Falcone bravo in presa.

Ancora Kastanos protagonista con un filtrante per Piatek: il polacco incrocia il destro, ma trova Falcone bravo a deviare in angolo.

Dal successivo corner granata scaturisce il gol del pari: è Gonzalez a spedire colpevolmente nella propria porta, cogliendo di sorpresa Falcone.

55' Gooooooooooooooooooool!!!!!! Su calcio d'angolo di Candreva Gonzalez devia nella propria porta. #SalernitanaLecce 1-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 16, 2022

Dopo il gol la Salernitana si fa vedere un paio di volte: prima Candeva manda alto, su suggerimento di Piatek. Poi è il polacco a girare male, verso la porta, il cross dell’ex Lazio.

Le squadre effettuano alcune sostituzioni. Il Lecce ci prova con un tiro di Hjulmand, servito da Banda. Fuori.

Baroni inserisce Strefezza per Di Francesco, e il brasiliano ex Spal si rende subito pericoloso con un destro dal limite deviato da un difensore.

L’ingresso di Strefezza cambia la partita. Proprio lui riporta in vantaggio i suoi: palla di Gallo al limite dell’area per l’attaccante giallorosso, che batte Sepe con un destro a giro.

#SalernitanaLecce #SerieATIM ED È UN GRAN GOL …. UNO DEI SUOI ! IMPRENDIBILE ! GABRIEL STREFEZZA!!!! 1 a 2 #avantilecce pic.twitter.com/FDTQQpiVhA — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 16, 2022

Nei minuti conclusivi la Salernitana prova a trovare il pareggio, ma senza creare reali occasioni. Il Lecce trova invece la prima vittoria su un campo ostico come quello di Salerno.

I salentini salgono a quota 6 e si allontanano dalle zone più pericolose della classifica.

Highlights e Video gol di Salernitana-Lecce 1-2

Il tabellino di Salernitana-Lecce 1-2

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber (Bradaric 45′); Candreva (Valencia 82′), L. Coulibaly (Kastanos 45′), Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia (Bottheim 76′), Piatek (Bonazzoli 66′). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motok, Pirola. Allenatore: D. Nicola

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (Gallo 74′); Gonzalez (Bistrovic 66′), Hjulmand, Askildsen (Blin 66′); Di Francesco (Strefezza 78′), Ceesay, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Colombo, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Strefezza, Blin, Umtiti, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

Marcatori: 43′ Ceesay (L), 54′ Gonzalez (autogol, L), 83′ Strefezza (L)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma Uno)

Ammoniti: Coulibaly (S), Pezzella (L), Di Francesco (L), Gonzalez (L), Strefezza (L)

Espulsi: