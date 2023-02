Video Gol Highlights Salernitana-Juventus 0-3: Sintesi 7-2-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Juventus 0-3, 21° Giornata Serie A: super Vlahovic e segna anche Kostic

La Juventus distrugge la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo serale del martedì della ventunesima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

Tre punti importantissimi per i bianconeri, che si portano a quota ventisei dopo tre partite senza vittorie, in cui avevano collezionato solo un punto.

Cadono subito i campani dopo la vittoria della scorsa settimana, ma con ventuno punti in classifica conservando sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Salernitana-Juventus 0-3

Out Fazio, Fiorillo, Maggiore e Mazzocchi per Davide Nicola, che schiera Sambia in difesa con Troost-Ekong, Bronn e Bradaric in difesa a protezione di Ochoa, a centrocampo Candreva, Nicolussi Caviglia, Vilhena e Coulibaly, confermando Dia e Piatek in attacco.

Non ci sono Bonucci, Ihattaren, Kaio Jorge, Milik, Peeters e Pogba per Massimiliano Allegri, che conferma De Sciglio a centrocampo con Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic, c’è il trio brasiliano Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny e la coppia d’attacco formata da Di Maria e Vlahovic.

E’ una partita ben giocata nel primo tempo, visto che i ritmi risultano non proprio forsennati, ma molto competitivi, tra due squadre che provano a non commettere troppi errori, ma rischiano la giocata.

Dopo il tentativo di Vlahovic e i gialli a Rabiot e Vilhena, al 26′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Vlahovic, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Nicolussi Caviglia su Miretti.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo e vanno in completa degli ospiti, che provano ad approfittare prendendo in mano il pallino del gioco, attaccano a testa bassa e si rendono pericolosi con un Vlahovic impossibile da fermare.

E, infatti, dopo l’infortunio di Miretti, che viene sostituito da Fagioli, al 44′ minuto gli ospiti raddoppiano con Kostic, su assist involontario di Vlahovic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Lovato al posto di Vilhena e al 47′ minuto con il tris degli ospiti, ancora Vlahovic, che si regala una bellissima doppietta su assist di Fagioli.

La partita diventa bellissima perché i padroni di casa provano a reagire riversandosi nella metà campo avversaria e creando, quindi, spazi, che gli ospiti non lesinano di sfruttare con Di Maria, fermato dalla traversa.

I padroni di casa avrebbero occasioni clamorose con Dia e Bonazzoli, subentrato per Bradaric poco prima dei cambi che vedono coinvolti Chiesa e Cuadrado sostituire Kostic e Di Maria.

Entrano anche Bohinen, Crnigoj, Kean, Iling-Junior, Kastanos al posto di Nicolussi Caviglia, Piatek, Vlahovic, De Sciglio e Coulibaly.

Nel finale Chiesa e Kastanos non trovano la porta, mentre anche Kean colpisce il palo, il secondo nella serata bianconera.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Juventus 0-3:

Tabellino di Salernitana-Juventus 0-3

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric (15′ st Bonazzoli); Vilhena (1′ st Lovato), Nicolussi Caviglia (26′ st Bohinen), Coulibaly; Candreva, Piatek (26′ st Crnigoj), Dia.

A disp.: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia. All.: Nicola



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (34′ st Iling), Miretti (43′ Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic (17′ st Cuadrado); Di Maria (17′ st Chiesa), Vlahovic (34′ st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Soulè. All.: Allegri



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 25′ Vlahovic (J), 45′ Kostic (J), 2′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Vilhena (S); Rabiot (J)

Espulsi: –