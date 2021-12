Video Gol Highlights Salernitana-Inter 0-5: Sintesi 17-12-2021

Video Gol e Highlights Salernitana-Inter 0-5, 18° Giornata Serie A: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini

L’Inter distrugge la Salernitana allo Stadio Arechi di Salerno nel secondo anticipo del venerdì sera della diciottesima giornata di Serie A.

Tutto fin troppo semplice per i nerazzurri, che allungano a più quattro sulle inseguitrici, almeno momentaneamente, collezionando addirittura la sesta vittoria consecutiva, mentre per i campani si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

Sintesi di Salernitana-Inter 0-5

E’ una partita scontata già a partire dai primi minuti di un primo tempo disputato su ritmi abbastanza intensi, ma a senso unico, visto che gli ospiti fanno ciò che vogliono in tutti i reparti e i padroni di casa provano a pressare con aggressività, ma senza incisività gli avversari.

Infatti, alla prima occasione, gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 12′ minuto con Perisic, su perfetto calcio d’angolo di Calhanoglu.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che dominano in lungo ed in largo in campo, gestiscono ed attaccano con grandissima qualità, rendendosi pericolosi con Dumfries.

Con il passare dei minuti i padroni di casa, che si erano abbassati troppo, provano ad alzare il baricentro, impegnando Handanovic con l’ex Obi, ma al 33′ minuto subiscono il raddoppio con Dumfries, su assist di Dzeko, che nel finale non trova la porta di poco.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, anche grazie all’ottima gestione degli ospiti e all’apatia dei padroni di casa, che non riescono proprio a reagire.

D’altronde, non è facile, soprattutto perché al 53′ minuto gli ospiti calano addirittura il tris con Sanchez, su assist di Calhanoglu, dopo la bella giocata di Dzeko.

Diventa un semplice allenamento per gli ospiti, che firmano il poker al 78′ minuto con Lautaro Martinez al termine della solita azione orchestrata dalla coppia formata da Dzeko e Calhanoglu.

Nel finale i padroni di casa si riversano in attacco più con rabbia ed orgoglio che con vere e proprie idee, ma si rendono pericolosi solo con Djuric e, anzi, subiscono anche la manita al 88′ minuto da Gagliardini, bravo a sfruttare una scivolata di Gagliolo nel tentativo di intercettare il passaggio di Vidal per Lautaro Martinez.

💥⚫️🔵 GOOOLLLL ⚫️🔵💥

Con una precisa verticalizzazione, la palla arriva a #Gagliardini che non sbaglia #SalernitanaInter 0-5#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) December 17, 2021

Highlights e Video Gol di Salernitana-Inter 0-5:

Tabellino di Salernitana-Inter 0-5

Salernitana (3-5-2): Fiorillo 5,5; Bogdan 5, Gyomber 5 (34′ st Zortea sv), Gagliolo 5; Delli Carri 5,5, Kastanos 5 (16′ st Schiavone 5,5), L. Coulibaly 5,5, Obi 5,5, Ranieri 5 (26′ st Jaroszynski 5,5); Ribery 5,5 (26′ st Gondo 5,5); Simy 5 (16′ st Djuric 5,5). A disp.: Belec, Guerrieri, Kechrida, Veseli, Di Tacchio, Bonazzoli, Djuric, Gondo, Vergani. All.: Colantuono 5.



Inter (3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 6, Bastoni 6 (11′ st Dimarco 6); Dumfries 7, Barella 6 (11′ st Vidal 6), Brozovic 6,5 (26′ st Gagliardini 6,5), Calhanoglu 7, Perisic 7 (33′ st Kolarov sv); Dzeko 7, Sanchez 7 (11′ st Martinez 7). A disp.: Radu, Cordaz, Ranocchia, Skriniar, Vecino, Sensi, Zanotti. All.: S. Inzaghi 7,5.



Arbitro: Mariani

Marcatori: 11′ Perisic, 33′ Dumfries, 7′ st Sanchez, 32′ st Martinez, 42′ st Gagliardini

Ammoniti: Gyomber (S); Barella, Calhanoglu (I)

Espulsi: nessuno

