Video Gol Highlights Salernitana-Frosinone 1-0: sintesi 05-04-2021

Risultato Salernitana-Frosinone 1-0: i campani salgono al 3° posto e proseguono la loro corsa verso i playoff, mentre i laziali rimangono 14°, lontanissimi dalle prime otto ma almeno a distanza di sicurezza, +7, sui bassifondi.

Cicerelli entra ad inizio ripresa e segna subito decidendo la partita.

Sintesi Salernitana-Frosinone 1-0

Le prime battute vedono i laziali in avanti con aggressività, ma anche senza il giusto cinismo. In una ventina di minuti arrivano ben due cartellini gialli, uno per parte, e l’agonismo lascia pensare ad una partita che per larghi tratti sarà agonisticamente intensa.

L’agonismo c’è, dunque, ma anche le occasioni: la prima, a dispetto dell’inizio favorevole agli ospiti, è per la Salernitana, che al 26° manca il vantaggio con Anderson che calcia malissimo dal dischetto dilapidando un pallone ghiottissimo offertogli da Tutino dopo una pregevole iniziativa personale.

Al 38° Bardi, in precario equilibrio e più volte sul punto di scivolare, tocca con le mani un retropassaggio di Szyminski regalando ai campani una punizione indiretta in area: al tiro va Anderson, la cui botta viene respinta da Bardi stesso.

Il Frosinone non crea particolari pericoli dalle parti di Belec, al 43° Zampano prova dal limite mandando fuori, e la Salernitana cerca di sfruttare il suo predominio sfiorando nuovamente il gol al 46° con un colpo di testa di Casasola ancora fermato dall’ottimo Bardi. Dopo tre minuti di recupero, Ayroldi manda tutti negli spogliatoi.

Al 55° i campani passano meritatamente in vantaggio con il nuovo entrato Cicerelli: l’esterno aggancia un lancio di Kupisz sul vertice sinistro dell’area, rientra sul destro e scaglia un gran tiro sotto la trasferta che non lascia scampo a Bardi.

Al 62° si vede finalmente il Frosinone con Iemmello, che cerca la porta con un destro di prima intenzione su lancio di Kastanos, ma manca la porta mandando la sfera a lato. Sei minuti più tardi, lo stesso Iemmello e Brignola non riescono ad impattare un pericoloso cross di Brighenti e anche questa chance sfuma.

Gli ospiti si rivedono al 71° con Ciano, la cui conclusione da buona posizione è centrale e viene parata da Belec. I venti minuti finali trascorrono senza ulteriori sussulti e, dopo tre minuti di recupero, la partita va ufficialmente in archivio.

Migliori in campo Cicerelli (7), man of the match, e Bardi (7), che ha sventato vari pericoli nel primo tempo. Male Anderson e Brignola (5 per tutti e due), sprecone uno e invisibile l’altro.

Tabellino Salernitana-Frosinone 1-0

Salernitana (3-5-1-1): Belec; Mantovani (46′ Jaroszynski), Gyomber, Veseli; Kupisz, Coulibaly (18′ Capezzi), Di Tacchio, Kiyine (72′ Djuric), Casasola; Anderson (46′ Cicerelli); Tutino (82′ Schiavone). Allenatore: Castori

Frosinone (4-3-2-1): Bardi; Brighenti (85′ D’Elia), Szyminski, Capuano, Zampano; Gori (58′ Rohden), Carraro, Vitale (46′ Ciano); Brignola (78′ Parzyszek), Kastanos; Novakovich (57′ Iemmello). Allenatore: Grosso

Marcatori: 55′ Cicerelli

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Anderson, Vitale, Gori, Zampano, Di Tacchio e Jaroszynski

Video Gol Highlights Salernitana-Frosinone 1-0

