Video Gol Highlights Salernitana-Empoli 2-2: sintesi 5-9-2022

Video gol-highlights Salernitana-Empoli 2-2: Empoli avanti con un gol di Satriano. La Salernitana ribalta tutto con Mazzocchi e Dia. Pareggia definitivamente Lammers.

Salernitana-Empoli 2-2: paareggio emozionante all’Arechi. A passare in vantaggio sono gli ospiti, con un colpo di testa di Satriano, su assist di Henderson.

Reagisce subito la Salernitana, che pareggia con un’iniziativa personale di Mazzocchi, e la ribalta a inizio ripresa con Dia.

Nuovo pareggio dell’Empoli, negli ultimi dieci minuti di gara, con un tiro di Lammers deviato da Fazio.

La sintesi di Salernitana-Empoli 2-2

È l’Empoli a partire in maniera più aggresssiva, e guadagnarsi cinque angoli nei primi dieci minuti. Da nesssuna di queste circostanze scaturiscono, però, pericoli concreti per la porta di Sepe.

Parisi prova un cross tagliato dalla sinistra, ma la palla attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad intervenire.

Il primo vero tiro in porta della gara giunge dai piedi di Lammers: decentrato sulla destra, il 7 empolese fa partire una saetta che Sepe è bravo a respingere con i pugni.

La Salernitana fatica a creare gioco, e si crea pericolosa solo con un cambio gioco di Mazzocchi per il suo opposto, Candreva, il cui destro in controbalzo non crea problemi a Vicario.

I campani provano ad alzare un po’ il baricentro nei minuti seguenti, ma non riescono a giocare palla a terra e, di conseguenza, a rendersi effettivamente pericolosi dalle parti di Vicario.

A passare in vantaggio è dunque l’Empoli, con Satriano: Henderson si sovrappone e riceve da Parisi, sulla destra. Cross nel mezzo per la testa di Satriano, che sovrasta il proprio marcatore, e supera un incolpevole Sepe.

Henderson, Parisi, ancora lo scozzese dentro per Satriano che di testa batte Sepe e ci porta avanti!!! pic.twitter.com/TbJpPofjE8 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 5, 2022

La Salernitana prova subito a reagire: Mazzocchi allarga in area per Bonazzoli. Cross dell’ex Inter che non trova né Vilhena né Dia pronti ad intervenire.

Poco dopo, però, è lo stesso Mazzocchi a trovare il pari: serpentina sulla sinistra, che mette in crisi i difensori empolesi. Diagonale secco a battere Vicario nell’uno contro uno, ed Empoli costretto a rifare tutto daccapo.

39' Gooooooooooooooooooool!!!!! Mazzocchi firma il pari con una splendida azione personale! #SalernitanaEmpoli 1-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 5, 2022

La Salernitana comincia la ripresa all’attacco: le fasce continuano a fare un ottimo lavoro, e Candreva, chiamato al tiro, impegna Vicario in presa bassa.

I campani passano in vantaggio al quarto d’ora con l’ex Villarreal Dia: calcio d’angolo battuto corto dalla destra; cross di Vilenha, che trova la deviazione di Dia sotto porta.

61' Gooooooooooooooooooool!!!!!!!! Dia porta in vantaggio i granata con un tocco sotto misura su perfetto cross di Vilhena! #SalernitanaEmpoli 2-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 5, 2022

L’Empoli prova a riproporsi in avanti con Parisi, ma il cross del laterale è troppo lungo per Lammers.

Salernitana che prova a chiuderla con Piatek, lanciato in verticale: il polacco serve Dia, libero al centro, ma l’arbitro ferma il gioco causa offside.

L’Empoli sembra schiacciarsi troppo, nonostante i cambi di Zanetti inseriscano forze fresche in campo. I toscani trovano tuttavia il pari, con un tiro al limite di Lammers, deviato da Fazio, che inganna Sepe.

La pareggiamo col gol del 7!!! Il destro dell'olandese complice una deviazione si infila alle spalle di Sepe! 2-2! pic.twitter.com/NpITP0YH26 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 5, 2022

Negli ultimi minuti entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza mai rendersi periocolose. La gara finisce in parità, 2-2.

La Salernitana, con un bottino di 6 punti, può ritenersi tutto sommato soddisfatta del proprio inizio di campionato. Fatica di più l’Empoli, cui però il punto ottenuto consente quantomeno di guadagnare una lunghezza sul terzultimo posto.

Highlights e video gol di Salernitana-Empoli 2-2

Il tabellino di Salernitana-Empoli 2-2

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (Daniliuc 57′), Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore (Kastanos 71′), Vilhena, Mazzocchi (Bradaric 82′); Dia (Botheim 82′), Bonazzoli (Piatek 57′).

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola, Piatek. Allenatore: Davide Nicola.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson (Bajrami 72′), Grassi, Haas (56′ Bandinelli); Pjaca (56′ Akpra-Akpro); Lammers, Satriano.

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Bajrami, Akpa-Akpro, Ekong, Marin, Degli Innocenti, Fazzini, Bandinelli. Allenatore: Paolo Zanetti.

Marcatori: 30′ Satriano (E), 39′ Mazzocchi (S), 61′ Dia (S), 80′ Lammers (E)

Arbitro: Abisso (Palermo)

Ammoniti: Coulibaly (S), Satriano (E), Akpra Akpro (E)

Espulsi: