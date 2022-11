Video Gol Highlights Salernitana-Cremonese 2-2: Sintesi 5-11-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Cremonese 2-2, 13° Giornata Serie A: segnano Piatek, Okereke, Coulibaly e Ciofani

Finisce con un pareggio rocambolesco la sfida tra Salernitana e Cremonese allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i campani, che arrivavano da due vittorie consecutive e si portano a quota diciassette punti in classifica.

Secondo pareggio consecutivo anche per i lombardi, che muovono la classifica portandosi a quota sei punti, ma ancora non riescono a vincere in questo campionato.

Sintesi di Salernitana-Cremonese 2-2

Assente il solo Gyomber per Davide Nicola, che schiera Bronn in difesa con Lovato e Fazio a protezione di Sepe, confermando Bradaric e Mazzocchi sulle fasce, grazie ai quali Candreva viene schierato in mediana con Coulibaly e Radovanovic, mentre in attacco c’è la coppia titolare formata da Dia e Piatek.

Indisponibili Radu, Bianchetti, Chiriches, Ascacibar e Dessers per Massimiliano Alvini, che conferma Carnesecchi a porta, sceglie Aiwu e Hendry in difesa con Lochoshvili, lancia Quagliata con Sernicola sulle fasce, mentre in mediana giocano Meite e Pickel. La sorpresa è nel tridente d’attacco, visto che viene scelto Buonaiuto alle spalle di Okereke e Tsadjout.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Le due squadre pressano con grande aggressività gli avversari e preferiscono ripartire sfruttando la velocità dei propri esterni per colpire in contropiede.

Al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Piatek, che sfrutta l’errore in uscita di Carnesecchi sul cross di Candreva.

Dopo il giallo a Fazio e il tentativo di Mazzocchi, al 12′ minuto gli ospiti pareggiano con un bellissimo tiro al volo di Okereke sulla respinta di Lovato.

Gli ospiti provano a sfruttare il momento per spingere sull’acceleratore obbligando i padroni di casa ad abbassarsi troppo.

Ci provano ancora Okereke, Quagliata e Sernicola senza fortuna, ma a segnare sono i padroni di casa, che tornano nuovamente in vantaggio al 38′ minuto con una bellissima giocata personale di Coulibaly.

Nel finale vengono ammoniti Hendry e Sernicola, mentre Buonaiuto è clamorosamente poco cinico sotto porta.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto più noioso ed equilibrato, in cui gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa sono attenti in fase difensiva e riescono a gestire con qualità il risultato.

Dopo un tentativo di Tsadjout, sostituito da Ciofani, entrano Pirola al posto dell’infortunato Lovato e Vilhena, Bonazzoli, Zanimacchia, Valeri, Afena-Gyan, Castagnetti, Bohinen e Botheim, che subentrano per Candreva, Piatek, Buonaiuto, Quagliata, che ci aveva provato senza fortuna poco prima, Okereke, Meite, Radovanovic e Dia.

Nel finale gli ospiti riescono finalmente a pareggiare al 89′ minuto, quando Ciofani ribadisce in rete dopo essersi fatto parare il replay del calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Fazio su Zanimacchia, ravvisato dal VAR, visto che anche alla prima battuta aveva parato Sepe, ammonito per proteste, e ribadito in rete Castagnetti, e fatto ribattere per irregolarità.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Cremonese 2-2:

Tabellino di Salernitana-Cremonese 2-2

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Lovato (51’ Pirola), Fazio; Mazzocchi, Candreva (66’ Vilhena), Radovanovic (82’ Bohinen), Coulibaly, Bradaric; Dia (82’ Botheim), Piatek (66’ Bonazzoli).

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meitè (79’ Castagnetti), Buonaiuto (66’ Zanimacchia), Quagliata (66’ Valeri); Tsadjout (75’ Gyan), Okereke (75’ Ciofani).

Gol: 3’ Piatek, 38’ Coulibaly; 12’ Okereke, 89’ rig. Ciofani.

Assist: Candreva; Tsadjout.

Note – Ammoniti: Fazio; Sernicola, Hendry.