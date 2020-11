Video gol highlights Salernitana-Cremonese 2-1: sintesi 23-11-2020

Risultato Salernitana-Cremonese 2-1, 8° giornata Serie B: i campani ringraziano la perenne sterilità offensiva dei lombardi, rimontano il gol di Valzania con Djuric e Kupisz e vanno in vetta agganciando l’Empoli a quota 17 punti. Tantissimi i rimpianti per gli ospiti, che sprecano un gran numero di gol e, pur meritando almeno il pareggio, tornano a casa a mani vuote, inchiodati all’ultimo posto e senza aver ancora vinto.

Cronaca Salernitana-Cremonese 2-1, 8° giornata Serie B

La Cremonese inizia benissimo trovando il vantaggio dopo pochi secondi: Valzania insacca con un potente destro capitalizzando un pallone offertogli da Celar.

La Salernitana è stordita e al 3° rischia di prendere il secondo gol, ma Gaetano manda incredibilmente un pallone giuntogli sul sinistro a seguito di una respinta di Belec, che aveva lasciato pressoché sguarnita la sua porta.

I lombardi cercano di indirizzare il match e attaccano continuamente; ci provano Castagnetti, Celar, Ciofani e per due volte Gaetano, ma i loro tiri sono tutti imprecisi o facilmente parati da Belec.

La Salernitana, che fin qui si è vista di rado non ha mai impensierito Volpe, al 28° trova l’improvviso gol del pareggio: Djuric, totalmente solo sul filo del fuorigioco o leggermente oltre, insacca in tuffo un potente tiro-cross di Tutino.

Al 33° la Cremonese reclama il gol su un colpo di testa di Terranova che Belec toglie dalla porta con un gran colpo di reni, ma le immagini non chiariscono se la palla sia entrata oppure no. Questa è l’ultima emozione di un primo tempo estremamente piacevole e con molte occasioni.

Nella ripresa c’è maggiore equilibrio e le occasioni arrivano con meno frequenza. Bisogna attendere il 60° per vedere la Salernitana sfiorare il raddoppio a causa di un’uscita avventata di Volpe che favorisce la zuccata di Tutino su cui Ravanelli deve intervenire quasi sulla linea.

I campani proseguono i loro attacchi e al 70° passano in vantaggio per la prima volta grazie al grande stacco di testa di Kupisz su perfetto traversone di Lopez. Il pallone finisce nel sette.

La Cremonese cerca immediatamente di pareggiare, ma spreca ancora: al 71° Celar viene ipnotizzato da portiere sloveno di casa, che compie un altro grande intervento sul destro del connazionale, mentre Gaetano, due minuti dopo, da buona posizione grazia clamorosamente Belec con un colpo di testa centrale.

E’ praticamente l’ultima occasione: nei venti minuti finali la Salernitana si chiuderà in difesa e la Cremonese non riuscirà più a creare pericoli.

Migliori in campo Belec (7), decisivo con almeno due grandi interventi, e Valzania (6.5), autore del gol che apre le marcature e di una partita di grande sostanza. Male Capezzi (5), che non guida il centrocampo granata come dovrebbe, e Gaetano (5), che si divora due gol clamorosi.

Tabellino Salernitana-Cremonese 2-1, 8° giornata Serie B

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz (86′ Schiavone), Di Tacchio, Capezzi (46′ Dziczek), Anderson (66′ Cicerelli); Tutino (86′ Bogdan), Djuric. Allenatore: Castori

Cremonese (3-5-2): Volpe; Bianchetti, Ravanelli, Terranova; Zortea, Valzania, Castagnetti (46′ Gustafson), Gaetano (79′ Ceravolo), Crescenzi (46′ pt Valeri); Ciofani (88′ Buonaiuto), Celar. Allenatore: Bisoli

Marcatori: 1′ Valzania, 29′ Djuric e 70′ Kupisz

Arbitro: Ros

Ammoniti: Bianchetti, Castagnetti, Crescenzi, Casasola, Kupisz e Lopez

Video gol highlights Salernitana-Cremonese 2-1, 8° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS