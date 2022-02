Video Gol Highlights Salernitana-Bologna 1-1: Sintesi 26-2-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Bologna 1-1, 27° Giornata Serie A: segnano Arnautovic e Zortea

Solo un pareggio tra Salernitana e Bologna allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

I felsinei tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, portandosi a quota trentadue punti, giusto dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Quarto pareggio consecutiva per i campani, che continuano a migliore, ma restano ultimi in classifica a sette punti di distacco dalla zona salvezza.

Sintesi di Salernitana-Bologna 1-1

Out Capezzi, Coulibaly, Radovanovic, Fiorillo, Ruggeri, Strandberg e Schiavone per Davide Nicola, che schiera Ederson in mediana con Coulibaly e Kastanos, recupera Verdi sulla trequarti con Ribery alle spalle di Djuric unica punta, mentre in difesa confermati Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri a protezione di Sepe.

Non ci sono Kingsley, Dominguez e Santander per Sinisa Mihajlovic, che ritrova Medel in difesa con Soumaoro e Theate davanti a Skoruspki, mentre sulle fasce ci sono De Silvestri e Hickey. A centrocampo viene abbassato Soriano con Schouten, visto che Svanberg non è al meglio, mentre in attacco Barrow e Orsolini giocano ai lati di Arnautovic.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa pressano con aggressività, mentre gli ospiti provano a fare girare la palla, spesso riuscendo a raggirare l’ottima fase difensiva avversaria allargando il gioco sulle fasce.

Dopo una bella conclusioni di Ederson e l’ammonizione di Ranieri, gli ospiti cominciano ad accelerare e trovare maggiori spazi in attacco, dove si rendono pericolosi con Arnautovic e Verdi, rischiando però sull’imbeccata di Djuric.

Nel finale gli ospiti riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio al 43′ minuto con Arnautovic su assist Hickey.

Il secondo tempo si apre con una sostituzione per i padroni di casa, che inseriscono Gagliolo al posto di Ranieri.

I padroni di casa entrano subito con grande voglia di reagire, attaccando a testa bassa gli ospiti, che si compattano dietro la linea della palla, risultando abbastanza apatici poi nel tentativo di ribaltare l’azione.

E’ Skoruspki a salvare il risultato su Djuric, poi vengono ammoniti Soriano e Coulibaly ed entrano in campo Svanberg, Perotti, Zortea, Vignato, Sansone e Mousset al posto di Orsolini, Ribery, Kastanos, Soriano, Barrow e Verdi.

I cambi danno maggiore qualità ai padroni di casa, che segnano il gol del pareggio al 79′ minuto proprio con l’appena entrato Zortea.

Nel finale anche Arnautovic e De Silvestri ricevono un cartellino giallo, mentre Perotti è poco cinico sotto porta, Skorupski è attento su Mazzocchi e Sansone colpisce l’incrocio dei pali, oltre ai cambi che vedono protagonisti Bonifazi e Bohinen, che sostituiscono Schouten e Ederson.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Bologna 1-1:

Tabellino di Salernitana-Bologna 1-1

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri 5,5 (1′ st Gagliolo); Coulibaly, Ederson 6 (43′ st Bohinen); Kastanos 6 (26′ st Zortea), Verdi 5,5 (26′ st Mousset), Ribery 5,5 (26′ st Perotti); Djuric.

Allenatore: Nicola



Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten 5,5 (42′ st Bonifazi), Soriano 6 (28′ st Vignato), Hickey; Orsolini 5,5 (18′ st Svanberg), Arnautovic, Barrow 5,5 (28′ st Sansone).

Allenatore: Mihajlovic



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 43′ Arnautovic (B), 27′ st Zortea (S)

Ammoniti: Ranieri (S), Soriano (B), Coulibaly (S), Arnautovic (B), De Silvestri (B)

Espulsi:

