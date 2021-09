Video Gol Highlights Salernitana-Atalanta 0-1: Sintesi 18-9-2021

Video Gol e Highlights Salernitana-Atalanta 0-1, 4° Giornata Serie A: la decide Zapata

L’Atalanta batte la Salernitana di misura allo Stadio Arechi di Salerno nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della quarta giornata di Serie A.

Tanti rimpianti per i campani, che avrebbero meritato ben altro risultato e dovranno accontentarsi, invece, della quarta sconfitta consecutiva in altrettante partite, mentre i bergamaschi tornano a vincere dopo due partite, in cui avevano collezionato solo un punto.

Sintesi di Salernitana-Atalanta 0-1

E’ una partita molto bloccata, equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma sono lenti e non solo per merito dell’ottima fase difensiva dei padroni di casa, che chiudono tutti gli spazi e giocano aggressivi.

Da una parte ci prova Kechrida, mentre dall’altra il solito Gosens, entrambi imprecisi, così come Coulibaly, che non trova la porta con una conclusione molto potente.

Crescono sensibilmente i ritmi nel secondo tempo, visto che gli ospiti sembrano trovare finalmente velocità nel giro della palla e i padroni di casa continuano ad essere aggressivi e attivi su ogni palla.

Dopo una grande parata di Musso su Gondo, prima Djuric non trova la porta e poi Obi viene fermato dal palo.

Gol sbagliati, gol subito. Infatti, al 75′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zapata, su assist di Ilicic.

Il gol subito, dopo una grande prestazione, taglia le gambe ai padroni di casa, che faticano a reagire e vanno in completa balia degli ospiti, bravi a sfruttare il momento per abbassare i ritmi di gioco e gestire il risultato.

Nel finale gli ospiti si rendono pericolosi più volte con Zapata e Zappacosta, ma senza cinismo, mentre Gosens viene fermato dalla traversa.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Atalanta 0-1:

Tabellino di Salernitana-Atalanta 0-1

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo (23′ st Bogdan); Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri (16′ st Jaroszynski); Ribery (1′ st Obi); Gondo (16′ st Bonazzoli, Djuric (29′ st Simy).

A disp.: Fiorillo, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Delli Carri, Vergani. All.: Castori



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral (1′ st Djimsiti), Palomino; Maehle, Pasalic (1′ st Koopmeiners), Freuler, Gosens (46′ st Pezzella); Malinovskyi (13′ st Zappacosta); Miranchuk (1′ Ilicic), Zapata.

A disp: Rossi, Sportiello, Pessina, Lovato, Piccoli. All.: Gasperini



Arbitro: Valeri

Marcatori: 30′ st Zapata (A)

Ammoniti: Djuric, Ranieri, Obi (S); Maehle, Toloi, Demiral, Malinovskyi (A)

Espulsi: –

