Video Gol Highlights Romania-Paesi Bassi 0-3: sintesi 02-07-2024

Il Risultato di Romania-Paesi Bassi 0-3, ottavi di finale Euro 2024: vittoria abbastanza facile per gli Orange, che non lasciano nemmeno le briciole ai ragazzi di Iordanescu e si regalano i quarti di finale contro una tra Austria e Turchia.

Gakpo apre le marcature, divenendo capocannoniere in coabitazione con altri tre colleghi con tre centri, e Malen chiude i conti con una doppietta nei dieci minuti finali.

La Sintesi di Romania-Paesi Bassi 0-3

Dopo venti minuti di fiammate rumene senza esito, i Paesi Bassi sfondano al 20° esatto con Gakpo, che entra in area e con un tiro molto potente sul primo palo batte l’incolpevole Nita. Con questo gol il numero 11 degli Orange va a tre e raggiunge Mikautadze, Musiala e Schranz in vetta all’ancora affollata classifica cannonieri.

Dopo un pericolosissimo cross di Dumfries che Dragusin riesce a deviare in calcio d’angolo prima che arrivi a Depay per la comoda battuta a rete, la partita non presenta più lampi né spunti, ma solo qualche tiro o cross senza pretese e facile preda per difensori o portieri, e diviene più tattica.

La Romania si vede un po’ di più nelle battute finali del tempo, ma Verbruggen rimane inoperoso e la difesa nederlandese viene sollecitata molto poco. Il signor Zwayer fischia la fine al termine della prima frazione dopo tre minuti di recupero.

La ripresa è decisamente in tinta arancione e di occasioni per raddoppiare i Paesi Bassi ne creano svariate: al 54° Racovitan sventa sulla linea una conclusione di Depay deviata da Ratiu e, dopo un contropiede sprecato, al 58° Van Dijk colpisce il palo sugli sviluppi di un corner che lo vede staccare più in alto di tutti.

Scoccata l’ora di gioco torna in scena Gakpo: dopo aver costretto alla deviazione in corner Nita con un gran tiro al culmine di un contropiede da lui stesso portato avanti, al 64° la punta del Liverpool sfrutta il cross di Malen e segna ancora sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ma la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco.

Al minuto 68 si rende pericolosissimo anche Depay su punizione: l’esterno sceglie una soluzione rasoterra e potente che passa sotto le gambe degli avversari componenti la barriera e sfiora il palo.

Sfiorato nuovamente il raddoppio con un’azione rocambolesca che si conclude con la sfera finire fuori di pochissimo dopo aver sbattuto su Simons, gli Orange raddoppiano con merito al minuto 83°: Depay supera un avversario con un sombrero nei pressi della linea di rimessa laterale e serve Gakpo, che riesce a resistere al suo marcatore diretto, entrare in area e servire a Malen un pallone da appoggiare in rete a porta ormai sguarnita.

La partita, dopo lo 0-2, può dirsi conclusa: la Romania non trova il modo di reagire e i Paesi Bassi si distendono ancora in avanti siglando anche la terza rete: nel terzo dei quattro minuti di recupero Malen parte in contropiede, entra in area senza resistenza e batte ancora Nita con un piatto destro angolato regalandosi una bella doppietta. Il triplice fischio arriva subito dopo.

Highlights e Video Gol di Romania-Paesi Bassi 0-3

Il Tabellino di Romania-Paesi Bassi 0-3

Romania (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (38′ Racovitan); M. Marin (72′ Cicaldau); Man, R. Marin, Stanciu (88′ Olaru), Hagi (72′ Alibec); Dragus (72′ Mihaila). CT: Iordanescu

Paesi Bassi (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (69′ van der Ven); Schouten (69′ Veerman), Reijnders; Bergwijn (46′ Malen), Xavi Simons, Gakpo (84′ Weghorst); Depay (92′ Blind). CT: Koeman

Marcatori: 20′ Gakpo, 83′ e 93° Malen

Arbitro: Zwayer (GER)

Ammoniti: M. Marin (salta la prossima), Dumfries, Stanciu e Malen

