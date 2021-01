Video Gol Highlights Roma Verona 3-1 e Sintesi 31-01-2021

Video Gol e Highlights di Roma Hellas Verona 3-1: Mancini, Mkhitaryan e Borha Mayoral regalano la vittoria ai giallorossi che conservano il 3° posto in classifica

La Roma conquista la seconda vittoria casalinga consecutiva e dopo aver sconfitto lo Spezia 4 a 3 una settimana fa batte anche l’Hellas Verona per 3 a 1.

Grazie a questa vittoria la squadra di Fonseca mantiene il 3° posto in classifica e sale a 40 punti a -6 dal Milan capolista e -5 dall’Inter che è secondo.

Sabato alle 18:00 la Roma giocherà allo Stadium di Torino contro la Juventus di Pirlo l’anticipo della 20° Giornata di Serie A in un vero e proprio scontro diretto per il 3° posto visto che i bianconeri sono a quota 39.

L’Hellas Verona di Juric, che sta disputando un ottimo campionato, resta fermo a 30 punti al 9° posto in classifica.

Sintesi di Roma Verona 3-1:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1, ancora una volta Dzeko non è convocato ed in attacco spazio a Borja Mayoral supportato da Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. A Centrocampo confermati Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra con Villar e Veretout al centro. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Pau Lopez.

Al 10° minuto si infortuna subito Smalling e Fonseca è costretto a sostituirlo con Kumbulla.

Al 14° prima occasione per la Roma con Mkhitaryan che va via sulla sinistra e prova a servire Mayoral che viene anticipato da Gunter.

Al 19° Veretout mette in verticale un ottimo pallone per Borja Mayoral che entra in area e prova il tiro che viene deviato in calcio d’angolo dal portiere del Verona Silvestri.

Sul calcio d’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini svetta di testa Mancini che sorprende il portiere del Verona e segna il gol dell’1 a 0 per la Roma.

Passa un minuto e al 21° la Roma raddoppia subito: Veretout verticalizza per Borja Mayoral che a tu per tu col portiere Silvestri è costretto a defilarsi e serve Mkhitaryan a rimorchio che dal limite dell’area con un gran destro sorprende il portiere del Verona sul primo palo.

Al 30° c’è il 3 a 0 della Roma che chide la partita: Lorenzo Pellegrini ci prova da fuori area, Silvestri non trattiene e Mayoral è più veloce di tutti e mette in rete.

La Roma nel primo tempo è stata completamente padrona del campo e la linea difensiva del Verona è stata colpevole di errori di impostazione.

Ad inizio ripresa Juric manda in campo Kalinic al posto di Lasagna.

Al 54° la Roma sfiora il 4° gol con Mkhitaryan che serve Veretout che dal limite dell’area calcia sopra la traversa.

Al 57° Juric effettua 3 sostituzioni: fuori Ilic, Zaccagni e Faraoni ed entrano Di Marco, Colley e Bessa.

Al 58° una grande conclusione di Spinazzola impegna Silvestri in una parata decisiva.

Al 61° il Verona accorcia le distanze grazie ai due nuovi entrati: cross dalla destra di Bessa e Colley sbuca alle spalle di Mancini e batte Pau Lopez.

Video Gol Highlights di Roma Verona 3-1:

Tabellino di Roma Verona 3-1:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (dal 12′ Kumbulla), Ibanez; Karsdorp (dall’86’ Bruno Peres), Villar (dal 70′ Cristante), Veretout (dall’86’ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral (dall’86’ Carles Perez). All. Paulo Fonseca.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunther, Ceccherini (dall’80’ Udogie); Faraoni (dal 57′ Dimarco), Tameze, Ilic (dal 57′ Bessa), Lazovic; Barak, Zaccagni (dal 57′ Colley); Kalinic (dal 46′ Lasagna). All. Ivan Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.

MARCATORI: 20′ Mancini (R), 22′ Mkhitaryan (R), 29′ Borja Mayoral (R), 61′ Colley (V).

AMMONITI: Perllegrini, Kumbulla (R), Faraoni (V).

