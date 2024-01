Video Gol Highlights Roma – Verona 2-1 e Sintesi 20-01-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Hellas Verona 2-1, 21° Giornata di Serie A: i gol di Lukaku e Pellegrini regalano la vittoria ai giallorossi

Buona la prima di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. I giallosossi dopo l’esonero di Mourinho di martedì mattina giocano la prima partita con De Rossi in panchina all’Olimpico contro l’Hellas Verona di Baroni.

La Roma veniva dall’eliminazione di Coppa Italia contro la Lazio e dalla sconfitta a San Siro contro il Milan per 3 a 1 di domenica scorsa.

Di fatto è la prima vittoria del 2024 in Serie A per la Roma che non vinceva dal match dell’Olimpico del 23 dicembre quando aveva sconfitto il Napoli 2 a 0.

Il Verona di Baroni con questa sconfitta resta fermo a 17 punti al terzultimo posto.

Sintesi di Roma – Hellas Verona 2-1:

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-3. Giallorossi tornano alla difesa a 4 con Llorente e Huijsen centrali con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Bove e Lorenzo Pellegrini. In attacco il tridente formato da El Shaarawy, Lukaku e Dybala.

Baroni manda in campo l’Hellas Verona con il 4-2-3-1 con Montipò in porta e davanti a lui Magnani e Dawidowicz centrali con Tchatchoua a destra e Cabal a sinistra. A centrocampo ci sono Serdar e Folorunsho. Sulla tra quarti agisgono Saponara, Suslov e Mboula. Djuric è la punta centrale.

Al minuto 19 la Roma passa in vantaggio. Azione di contropiede con Pellegrini che lancia El Shaarawy in profondità che con l’esterno serve Lukaku in area che non sbaglia e batte Montipò.

Passano 5 minuti e la Roma raddoppia. Ancora una verticalizzazione per Lukaku che va al cross e Pellegrini di sinistro segna il gol del 2 a 0.

Al 28° lascia il campo Spinazzola per infortunio muscolare e al suo posto entra Kristensen.

Al 30° calcio di punizione per la Roma, il pallone arriva in area a Huijsen che di sinistro sfiora il gol del 3 a 0.

In apertura di secondo tempo Baroni manda in campo Bonazzoli al posto di Mboula.

Al 56° viene annullato un gol a Folorunsho per aver commesso un fallo in attacco su Karsdorp.

Al 57° esce Dybala affaticato e entra al suo posto Zalewski.

Al 63° c’è un calcio di rigore per il Verona. Fallo di mano di Llorente dopo un colpo di testa di Djuric.

L’arbitro concede il penalty dopo la revisione del var.

Sul dischetto va Djuric che calcia alto e spreca il rigore.

Al 76° il Verona accorcia le distanze.

Tiro da fuori area di Folorunsho con Rui Patricio che si fa trovare impreparato e viene battuto.

Tabellino di Roma – Hellas Verona 2-1:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola (28′ Kristensen); Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala (57′ Zalewski), Lukaku, El Shaarawy (81′ Belotti).

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Golic, Oliveras, Pagano, Pisilli, Joao Costa.

All.: De Rossi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara (77′ Cruz), Suslov, Mboula (46′ Bonazzoli); Djuric (77′ Henry).

A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cisse.

All.: Baroni.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Capaldo – Affatato. IV uomo: Massimi. VAR: Pairetto. AVAR: Valeri.

Marcatori: 19′ Lukaku, 25′ Pellegrini, 76′ Folorunsho.

Ammoniti: Paredes, Dawidowicz, Folorunsho, Llorente. Recupero: 3′ pt, 5′ st