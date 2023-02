Video Gol Highlights Roma- Verona 1-0 e Sintesi 19-02-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Hellas Verona 1-0: dopo la sconfitta in Europa League in Austria contro il Salisburgo la Roma riprende la corsa in campionato e batte all’Olimpico il Verona 1 a 0 grazie ad un gol nel finale di primo tempo di Solbakken.

Vittoria molto importante per la Roma di Mourinho che serve a ridare morale e fiducia dopo la sconfitta subita nel match di Europa League giovedì scorso in trasferta contro il Salisburgo.

A decidere la partita è stato il primo gol in giallorosso del norvegese Solbakken alla sua prima partita da titolare. Il gol decisivo arriva nel finale di primo tempo su bellissimo assist di Spinazzola di tacco che libera Solbakken in area che di sinistro mette il pallone all’angolino e batte Montipò.

I giallorossi continuano la striscia positiva in campionato ottenendo la quarta vittoria all’Olimpico su 4 match giocati in Serie A nel 2023.

Grazie a questa vittoria la Roma aggancia il Milan al 3° posto in classifica a quota 44 punti ed è a soli 3 punti dal secondo posto occupato dall’Inter a quota 47.

Il Verona con questa sconfitta resta fermo al terzultimo posto con 17 punti a -2 dallo Spezia che è quartultimo con 19 e – 4 dalla Salernitana quintultima con 21 punti.

Sintesi di Roma – Verona 1-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con solito il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Bove al centro con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da El Shaarawy e Solbakken.

Zaffaroni manda in campo il suo Verona con il 3-4-2-1 con Montipò in porta e linea difensiva formata da Hien, Magnani e Dawidowicz.

A centrocampo ci sono Duda e Tameze al centro con Depaoli a destra e Doig a sinistra. In attacco Gaich punta centrale supportato da Ngonge e Lazovic.

All’11° Solbakken ci prova su calcio di punizione ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo.

Al quarto d’ora Abraham si infortuna e Mourinho è costretto a sostituirlo con Belotti.

Alla mezzora viene ammonito Hien per fallo su Belotti.

Al 38° viene ammonito anche Smalling che era già diffidato e salterà il prossimo match che la Roma giocherà contro la Cremonese.

Al 45° arriva il gol del vantaggio della Roma. Stupendo assist di tacco di Spinazzola a liberare in area Solbakken che di sinistro batte Montipò mettendo il pallone all’angolino basso.

In apertura di ripresa per il Verona entra Coppola al posto di Hien.

Gli ospiti rientrano in campo determinati alla ricerca del pareggio costringendo la Roma a difendersi.

Al quarto d’ora della ripresa entrano Braaf e Lasagna al posto di Lazovic e Gaich.

Nella Roma escono Karsdorp e Solbakken e al loro posto Mourinho mnda in campo Celik e Zalewski.

Nella ripresa la partita non regala grosse emozioni nè occasioni da gol nitide e termina con la vittoria di misura della Roma per 1 a 0.

Tabellino di Roma – Verona 1-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Karsdorp (70′ Celik ), Cristante , Bove , Spinazzola ; Solbakken (70′ Zalewski ), El Shaarawy (87′ Wijnaldum); Abraham (15′ Belotti ). All. Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò ; Dawidowicz , Hien (46′ Coppola), Magnani ; Depaoli , Duda , Tameze , Doig (84′ Abildgaard ); Lazovic (59′ Braaf ), Ngonge (76′ Kallon); Gaich (59′ Lasagna ). All. Zaffaroni.

Arbitro: Sozza

Marcatore: 45′ Solbakken

Ammoniti: Hien (V), Smalling (R), Ngonge (V)