Video Gol Highlights Roma Torino 3-1 e Sintesi 17-12-2020

Video Gol e Highlights di Roma Torino 3-1: i giallorossi battono all’Olimpico il Torino 3 a 1 con i gol di Mkhitaryan e Veretout nel primo tempo e Pellegrini nella ripresa. Per i granata accorcia le distanze Belotti.

Il posticipo che chiude la 12° Giornata di Serie A vede la vittoria casalinga della Roma all’Olimpico contro il Torino!

La Roma di Fonseca ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la goleada per 5 a 1 di domenica al Dall’Ara contro il Bologna e aggancia la Juventus a quota 24 punti al 3° posto in classifica a -4 dal Milan capolista.

Il Torino di Giampaolo raccoglie l’8° sconfitta in 12 partite di campionato e resta all’ultimo posto in classifica insieme al Crotone.

Sintesi di Roma Torino 3-1:

Il Torino resta in dieci uomini dopo meno di un quarto d’ora. Singo viene ammonito prima al 6° minuto per fallo tattico su Mkhitaryan e poi al 13° per un fallo su Spinazzola ed espulso per doppia ammonizione.



Al 27° la Roma passa in vantaggio: tiro di Mancini dalla distanza con Milinkovic Savic che devia ma Mkhitaryan è più veloce di tutti a mettere in rete.

Al 35° la Roma sfiora il raddoppio con Spinazzola che controlla bene il pallone con il petto ma la girata termian di poco a lato.



Al 42° c’è il calcio di rigore per la Roma per un fallo di Bremer su Dzeko.

Sul dischetto va il solito Veretout che trasforma il penalty.



Il primo tempo termina sul 2 a 0 in favore della Roma.

Ad inizio ripresa ci sono subito due sostituzioni nella Roma con Karsdorp e Kumbulla che entrano al posto di Peres e Mancini.



Anche Giampaolo effettua una doppia sostituzione con Rincon e Segre al posto di Meitè e Lukic.

Il terzo gol della Roma arriva al 68° con un contropiede micidiale: Pedro serve Mayoral che appoggia a Lorenzo Pellegrini che mette il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Dopo 5 minuti c’è un errore di Pau Lopez che non trattiene un tiro centrale di Belotti ed è lo stesso numero 9 granata ad arrivare sulla ribattuta e mettere in rete.

Video Gol Highlights di Roma Torino 3-1:

Tabellino di Roma Torino 3-1:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (46′ Kumbulla), Smalling, Ibanez; Bruno Peres (46′ Karsdorp), Veretout, Villar (60′ Pedro), Spinazzola (71′ Calafiori); Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko (60′ Borja Mayoral). A disposizione: Mirante, Farelli, Fazio, Jesus, Darboe, Diawara, Perez. All.: Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno (77′ Bonazzoli); Singo, Meite (46′ Rincon), Gojak (23′ Ansaldi, 45′ Edera), Linetty, Vojvoda; Lukic (46′ Segre), Belotti. A disposizione: Sirigu, Rosati, Nkoulou, Izzo, Rodriguez, Vianni. All.: Giampaolo.

ARBITRO: Abisso (Palermo)

MARCATORI: Mkhitaryan (26′), Veretout (43′), Pellegrini (68′), Belotti (72′)

AMMONITI: Bruno Peres, Mancini, Villar (Roma); Singo, Lyanco (Torino)

ESPULSO: Singo

