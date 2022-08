Video Gol Highlights Roma – Monza 3-0 e Sintesi 30-08-2022

Video Gol e Highlights di Roma-Monza 3-0: la Roma di Mourinho batte il Monza grazie ad una doppietta di Dybala e Gol di Ibanez e vola al 1° posto in classifica

La Roma di Mourinho fa esaltare e sognare i suoi tifosi all’Olimpico e grazie alla vittoria sul Monza per 3 a 0 si gode il 1° Posto in solitaria in classifica in Serie A alla 4° Giornata.

Arriva il 1° gol di Paulo Dybala in giallorosso che porta in vantaggio la Roma al 18° e poi raddoppia al 32° segnando il suo 100° gol personale in Serie A.

Il terzo gol della Roma arriva nella ripresa con colpo di testa di Ibanez su calcio d’angolo battuto da Pellegrini.

La Roma questa sera è apparsa molto più convincente a livello offensivo dopo le prime 3 uscite dove aveva segnato un gol a partita vincendo di misura su Salernitana e Cremonese e pareggiando 1 a 1 a Torino contro la Juventus sabato scorso.

Il Monza di Stroppa raccoglie la quarta sconfitta in 4 partite giocate in Serie A e resta fermo a 0 punti in classifica.

Sintesi di Roma – Monza 3-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez.

A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Dybala.

Stroppa manda in campo il suo Monza con il 3-5-2 con Di Gregorio in porta ed in difesa Marrone, Marron e Caldirola.

A centrocampo c’è Sensi in cabina di regia affiancato da Pessina e Machin con Birindelli a destra e Carlos Augusto a sinistra.

In attacco la coppia formata da Caprari e Petagna.

Il primo tiro della partita è del Monza al 12° con Carlos Augusto che ci prova ma la sua conclusione viene deviata dalla difesa giallorossa.

Al 18° la Roma passa in vantaggio con Dybala che servito da Abraham in profondita va via palla al piede e arrivato in area batte Di Gregorio con un bel sinistro che mette il pallone nell’angolino basso.

Al 22° ci prova Caprari per il Monza con un tiro dal limite ma il pallone termina alto.

Al 26° la Roma sfiora il raddoppio con Abraham che fa una grande giocata ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo

Al 27° esce Kumbulla per in fortunio e al suo posto Mourinho manda in campo Smalling.

Al 32° c’è il raddoppio della Roma con Paulo Dybala.

Lancio di Matic per Abraham che tira ma il pallone viene respinto dal portiere del Monza e Dybala in scivolata mette il pallone in rete per il 2 a 0.

Per la Joya è la sua doppietta personale con la Roma e la 100° rete in Serie A.

In apertura di ripresa c’è un occasione per la Roma con Pellegrini che scambia con Celik e poi prova la conclusione ma il tiro viene murato da Caldirola.

Al 62° la Roma segna il gol del 3 a 0. Calcio d’angolo battuto da Pellegrini e colpo di testa di Ibanez che mette in rete.

Stroppa opta subito per 3 cambi: dentro Colpani, Mota Carvalho e Ciurria al posto di Caprari, Petagna e Pessina.

Mourinho manda in campo El Shaarawy e Spinazzola al posto di Dybala e Zalewski,

All’80° c’è spazio anche per l’esordio in giallorosso di Belotti che entra al posto di Abraham. Dentro anche Bove al posto di Pellegrini.

All’84° Belotti sfiora subito il gol all’esordio! Cross di Spinazzola e tiro di Belotti che è centrale e Di Gregorio riesce a parare.

Video Gol e Highlights di Roma – Monza 3-0:

Tabellino di Roma – Monza 3-0:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (27′ Smalling), Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski (66′ Spinazzola); Dybala (66′ El Shaarawy), Pellegrini (80′ Bove); Abraham (80′ Belotti). A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Vina, Tripi, Spinazzola, Karsdorp, Bove, Faticanti, El Shaarawy, Belotti, Shomurodov. All. Jose Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marrone (46′ Molina), Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina (64′ Ranocchia), Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari (64′ Dany Mota), Petagna (64′ Ciurria). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Molina, Colpani, Valoti, Bondo, Ranocchia F., Barberis, Vignato, Ciurria, Mota, Gytkjaer. All. Giovanni Stroppa

ARBITRO: Piccinini.

MARCATORI: 18′ Dybala (Roma), 32′ Dybala (Roma), 61′ Ibanez (Roma)

AMMONITI: Machin (Monza), Marlon (Monza), Ciurria (Monza)