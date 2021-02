Video Gol Highlights Roma Milan 1-2 e Sintesi 28-02-2021

Video Gol e Highlights di Roma Milan 1-2: il Milan batte all’Olimpico la Roma per 2 a 1 grazie ai gol di Kessie su rigore nel primo tempo e di Rebic nella ripresa, per la Roma Veretout aveva segnato il pareggio momentaneo.

Dopo la doppia sconfitta contro lo Spezia e nel derby contro l’Inter il Milan ritrova la vittoria in campionato battendo la Roma 2 a 1 in trasferta all’Olimpico. Da segnalare la grandissima prestazione di Rebic che è stato l’uomo partita e autore del gol vittoria.

Con questa vittoria il Milan di Pioli sale a quota 52 punti a -4 dall’Inter che è al comando e che nel pomeriggio aveva battuto il Genoa a San Siro per 3 a 0.

La Roma resta ferma a 44 punti e scende al 6° posto superata anche dall’Atalanta che ha battuto la Sampdoria e ha agganciato la Juventus a quota 46 punti.

Sintesi di Roma Milan 1-2:

Fonseca manda in campo la Roma con il 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Cristante e Fazio. A centrocampo ci sono Veretout e Villar in linea mediana con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Pioli schiera il suo Milan con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e difesa a 4 con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra con Kjaer e Tomori centrali. A centrocampo ci sono Tonali e Kessie. In attacco Ibrahimovic punta celtrale supportato da Rebic, Calhanoglu e Saelemakers.

Al 3° minuto ci prova subito Ibrahimovic con un tiro di sinistro dalla distanza sul quale Pau Lopez interviene e devia in angolo.

Passa un minuto e c’è il gol di Tomori ma Guida annulla per fuorigioco.

Al 6° minuto Pau Lopez sbaglia il controllo su retropassaggio di Fazio e Ibrahimovic recupera palla e prova il colpo di tacco che finisce fuori di nulla.

Al 9° viene annullato un altro gol al Milan per fuorigioco. Errore di Villar che perde palla, Kessie serve Rebic i profondità che mette al centro per Ibrahimovic che però è oltre la linea dei difensori giallorossi.

Pioggia di occasioni per il Milan nei primi 10 minuti con la Roma di Fonseca costretta a difendere.

Al quarto d’ora tre tiri del Milan tutti ribattuti con Rebic, Ibrahimovic e Kessie che ci provano.

Al 17° Rebic impegna Pau Lopez in una parata non semplice.

Al 22° arriva la prima conclusione della Roma con Veretout che calcia al volo su assist di Mayoral ma il tiro è centrale e Donnarumma blocca.

Al 27° il Milan sfiora ancora il vantaggio: su azione di calcio d’angolo svetta di testa Kjaer ed il pallone si stampa sulla traversa.

Al 29° viene annullato un gol alla Roma per fallo di Mancini su Theo Hernandez.

Al 39° c’è una ghiotta occasione per la Roma con Mkhitaryan che prova il pallonetto su Donnarumma ma il pallone termina fuori.

Al 40° Calabria viene steso in area della Roma e Guida dopo aver consultato il Var assegna il calcio di rigore al Milan.

Sul dischetto va Kessie che non sbaglia e porta in vantaggio il Milan.

Il primo tempo termina con il Milan in vantaggio sulla Roma 1 a 0.

In apertura di ripresa dopo soli 5 minuti c’è il pareggio della Roma con Veretout che mette a segno il suo 10° gol in campionato.

Spinazzola va via sulla sinistra e serve il francese che controlla e batte Donnarumma.

All’56° Pioli manda in campo Leao al posto di Ibrahimovic.

Al 58° il Milan torna in vantaggio! Gran gol di Rebic! Pau Lopez sbaglia il rinvio, Calabria recupera palla e serve Saelemaekers che verticalizza su Rebic che entra in area e di sinistro batte Pau Lopez.

Fonseca sostituisce un deludente Fazio e manda in campo Bruno Peres con Karsdorp che si abbassa sulla linea difensiva.

Al 65° viene sostituito Rebic per problemi muscolari, al suo posto entra Krunic.

Al 70° Fonseca manda in campo El Shaarawy al posto di Villar.

Al 72° la Roma vicinissima al pareggio con Mkhitaryan sfiora che con un gran tiro di sinistro sfiora l’incrocio dei pali!

Alla mezzora della ripresa Fonseca manda in campo Diawara e Pedro al posto di Veretout e Mayoral.

All’80° occasionissima per la Roma con Donnarumma che respinge su Mkhitaryan. Poi Guida sul proseguimento fischia un fallo dell’armeno du Theo Hernandez e ammonisce l’attaccante giallorosso per proteste.

All’81’° Krunic prova il pallonetto da centrocampo e per poco non beffa Pau Lopez che riesce in extremis a smanacciare in calcio d’angolo.

All’84’ Pioli manda in campo Meite e Castillejo al posto di Tonali e Saelemaekers.

All’88’ c’è un fallo di Kjaer su El Shaarawy e calcio di rigore per la Roma da ottima posizione.

Pellegrini calcia basso e Kessie respinge.

Al 93° ottima occasione per la Roma con Mkhitaryan che da dnetro l’area calcia di sinistro potente ma il tiro è centrale e Donnarumma riesce a far suo il pallone.

Video Gol Highlights di Roma Milan 1-2:

Tabellino di Roma Milan 1-2:

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Fazio (62′ Bruno Peres); Karsdorp, Villar (70′ El Shaarawy), Veretout (79′ Diawara), Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (79′ Pedro). A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Pastore, C. Pérez. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali (82′ Meité), Kessié; Saelemaekers (82′ Castillejo), Çalhanoğlu (45′ Brahim Diaz), Rebić (66′ Krunic); Ibrahimović (56′ Rafael Leao). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Brahim Díaz, Hauge, Krunić. Allenatore: Pioli.

Marcatori: 43′ rig. Kessié, 50′ Vertetout, 58′ Rebic

AMMONITI: Fazio, Saelemaekers, Mkhitaryan, Calabria, Pellegrini

ARBITRO: Guida

