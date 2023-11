Video Gol Highlights Roma – Lecce 2-1 e Sintesi 05-11-2023

Video Gol e Highlights di Roma Lecce 2-1, 10° Giornata Serie A: igiallorossi ribaltano la partita in pieno recupero con i gol di Azmoun e Lukaku.

Il Lecce di d’Aversa sfiora il colpaccio all’Olimpico contro la Roma dove era in vantaggio fino al 91° minuto. In pieno recupero i giallorossi ribaltano una partita che ormai sembrava persa grazie ai gol di Azmoun al 92° di testa su cross di Zalewski e Lukaku che regala la vittoria al 95° facendosi perdonare il rigore sbagliato in apertura di partita!

In apertura di partita al 4° minuto Lukaku aveva sbagliato un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Falcone che ha ribattuto di piedi il tiro centrale dell’attaccante belga. Lukaku che non sbagliava un calcio di rigore da 6 anni! L’ultimo errore dal dischetto di Lukaku risaliva al 26 agosto 2027 quando indossava la maglia del Manchester United. Da allora aveva segnato 19 rigori su 19 calciati.

Con questa vittoria la Roma di Mourinho sale a 17 punti all’8° posto e guarda con più serenità ai prossimi match decisivi contro lo Slavia a Praga in Europa League di giovedì e al derby di domenica prossima contro la Lazio di Sarri.

Per il Lecce arriva la seconda sconfitta consecutiva, questa volta più che beffarda arrivata nei minuti di recupero.

I salentini hanno conquistato solo 2 punti nelle ultime 5 partite pareggiando contro Sassuolo e Udinese e restano fermi a 13 punti all’11° posto.

Sintesi di Roma – Lecce 2-1:

In avvio di partita al 2° minuto c’è subito un calcio di rigore per la Roma per un fallo di mano di Baschirotto ravvisato dal VAR. Aouar va via sulla sinistra e mette in mezzo un ottimo pallone per Dybala che di sinistro calcia a rete ma il pallone viene toccato da Baschirotto con la mano!

Sul dischetto va Romelu Lukaku che calcia centrale e Falcone respinge di piedi.

Al 19° il Lecce si affaccia per la prima volta dalle parti di Rui Patricio con Almqvist che prova il tiro di destro ma è debole.

Al 23° per la Roma ci prova El Shaarawy ma il suo tiro viene deviato da Pongracic in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner Aouar prova il tiro a giro ma Falcone è provvidenziale!

Al 30° Dybala dopo aver saltato Kaba prova il tiro a giro che termina di poco a lato.

In apertura di ripresa Pongracic prova l’azione personale entrando in area avversaria dopo aver saltato 3 giocatori romanisti e calcia di sinistro ma Rui Patricio respinge.

Sul ribaltamento di fronte ottimo assist di El Shaarawy per Lukaku a centro area che a tu per tu con Falcone si fa di nuovo ipnotizzare ed il portiere respinge ancora di piedi.

Al 71° apertura di Gonzalez a sinistra per Banda che salta Mancini e entra in area e poi in scivolata serve al centro Almqvist che di sinistro anticipa un difensore della Roma e batte Rui Patricio!

Al 76° il Lecce sfiora il raddoppio con un tiro di Kaba da fuori area.

Al 78° la Roma va vicinissima al pareggio! Lukaku serve Dybala di sponda e l’argentino prova il sinistro a giro che sfiora l’incrocio dei pali con Falcone battuto!

All’84° è Strefezza per il Lecce a sfiorare il gol con un tiro di destro a giro!

L’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 92° arriva il pareggio della Roma ormai quasi insperato!

Dalla sinistra Zalewski effettua un cross al centro sul quale Azmoun completamente solo arriva a colpire di testa a botta sicura per l’1 a 1!

Passano 2 minuti e la Roma raddoppia con Dybala che verticalizza per Lukaku che di sinistro mette in rete per il 2 a 1 finale!

Highlights e Video Gol di Roma – Lecce 2-1:

Tabellino di Roma – Lecce 2-1:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (33′ st Kristensen), Llorente, Ndicka; Karsdorp (33′ st Zalewski), Bove (25′ st Renato Sanches), Cristante, Aouar (28′ st Azmoun), El Shaarawy (33′ st Belotti); Dybala, Lukaku. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Joao Costa. All.: Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (17′ st Gallo); Kaba, Ramadani, Rafia (17′ st Gonzalez); Almqvist (35′ st Touba), Krstovic (35′ st Piccoli), Banda (28′ st Strefezza). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Oudin, Berisha, Faticanti, Burnete, Blin, Sansone. All.: D’Aversa

Arbitro: Colombo

Marcatori: 27′ st Almqvist (L), 46′ st Azmoun (R), 49′ st Lukaku (R)

Ammoniti: Banda (L), Dorgu (L), Renato Sanches (R), Ramadani (L), Touba (L), Strefezza (L), Llorente (R)