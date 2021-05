Video Gol Highlights Roma Lazio 2-0 e Sintesi 15-05-2021

Video Gol e Highlights di Roma Lazio 2-0 e Sintesi: la Roma ritrova la vittoria nel Derby contro la Lazio grazie ai gol di Mkhitaryan e Pedro

Dopo la sconfitta di mercoledì nel turno infrasettimanale a San Siro contro l’Inter la Roma di Fonseca trova una vittoria di orgoglio nel derby della Capitale contro la Lazio di Inzaghi.

Una vittoria preziosa per i giallorossi che gli permette di mantenere il 7° posto che dà l’accesso alla nuova Conference League. La Roma ora è a 61 punti con +5 provvisori sul Sassuolo che domani giocherà al Tardini contro il Parma fanalino di coda già retrocesso.

La Lazio dopo questa sconfitta resta ferma a 67 punti ed è matematicamente 6° ed in Europa League visto che il Napoli è a +6 e la Roma a -5 quando manca solo una giornata alla fine del campionato.

Sintesi di Roma Lazio 2-0:

Fonseca manda in campo la Roma con il 4-2-3-1 con Fuzato in porta e linea difensiva a 4 con Karsdorp a destra, Bruno Perez a sinistra e Ibanez-Mancini coppia centrale. A centrocampo ci sono Darboe e Cristiante. In attacco Dzeko punta centrale supportato da El Shaarawy, Pellegrini e Mkhitaryan.

Inzaghi schiera la sua Lazio con il 3-5-2 con Reina in porta e linea difensiva a 3 formtata da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo c’è Leiva in regia affiancato da Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce Lazzari a destra e Lulic a sinistra. In attacco la coppia formata da Immobile e Muriqi.

La partita inizia su ritmi abbastanza blandi e nei primi minuti non ci sono molte occasioni.

La Roma prova a cercare spazi ma la Lazio è tutta dietro la linea della palla ed i giallorossi sono costretti a fare girare la palla e ripartire da dietro.

La prima vera occasione della partita è della Lazio al 27° con Milinkovic che soffia il pallone a Ibanez e serve Luis Alberto che prova il tiro di prima intenzione ma Fuzato è bravo a deviare in calcio d’angolo.

Dopo un minuto la Roma risponde con un colpo di testa di Edin Dzeko che termina di poco a lato.

Al 43′ la Roma passa in vantaggio con Mkhitaryan! Dzeko entra in area bene dalla sinistra e dopo essere arrivato sul fondo serve l’armeno che praticamente a porta vuota deve solo appoggiare in rete.

In avvio di ripresa la Lazio si butta all’attacco alla ricerca del pareggio.

Al 58° la Roma sfiora il raddoppio con Cristante che calcia al volo ma il pallone termina di poco sopra la traversa.

Dopo 5 minuti ancora occasione Roma con Karsdorp che mette un ottimo pallone in mezzo per Dzeko che calcia di sinistro ed il pallone trmina di poco fuori.

Al 70° Fonseca manda in campo Pedro e Villar al posto di Pellegrini ed El Shaarawy.

Al 75° Immobile prova il gol di tacco su cross di Lazzari ma ancora una volta è bravissimo Fuzato a non farsi sorprendere!

All’80° la Roma raddoppia con Pedro. Lo spagnolo col suo preciso sinistro trova l’angolino sul secondo palo e batte Reina per il 2 a 0 della Roma!

Video Gol Highlights di Roma Lazio 2-0:

Tabellino di Roma Lazio 2-0:

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Peres (46′ Santon), Ibanez (37′ Kumbulla), Mancini, Karsdorp; Cristante, Darboe; El Shaarawy (72′ Villar), Pellegrini (72′ Pedro), Mkhitaryan; Dzeko (89′ Mayoral). All. P. Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (72′ Fares), Acerbi, Radu (72′ Caicedo); Lazzari, Milinkovic-Savic (84′ Akpa Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (59′ Luiz Felipe); Muriqi (59′ Pereira), Immobile. All. S. Inzaghi

Marcatori: 43′ Mkhitaryan, 79′ Pedro

Ammonizioni: 16′ Bruno Peres, 23′ Acerbi, 47′ Santon

Espulsioni: 87′ Acerbi

