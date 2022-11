Video Gol Highlights Roma – Lazio 0-1 e Sintesi 06-11-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Lazio 0-1: i biancocelesti si aggiudicano il derby vincendo 1 a 0 grazie al gol segnato da Felipe Anderson alla mezz’ora del primo tempo

La Lazio di Sarri si aggiudica il derby dell’Olimpico con una vittoria di misura per 1 a 0 sulla Roma di Mourinho e sale al 3° posto in classifica.

Partita decisa da un errore difensivo in disimpegno di Ibanez al 29° che perde palla in area ingenuamente e permette a Felipe Anderson di battere Rui Patricio per l’1 a 0 che decide la partita.

Sintesi di Roma – Lazio 0-1:

CRONACA 2° TEMPO

100′ – Finisce la partita. La Lazio s’impone sulla Roma per 1-0 al termine di un derby capitolino intenso ma avaro di spettacolo. A decidere la sfida è una rete di Felipe Anderson al 29′. Per la Roma si registra una traversa di Zaniolo (33′). L’affermazione consente alla Lazio di salire a 27 punti e agganciare conseguentemente l’Atalanta al terzo posto. La Roma, scavalcata dai rivali, scivola con i suoi 25 punti in quinta posizione.

99′ – Un traversone di Matic è allontanato fuori area di testa da Romagnoli.

98′ – Segnalata una posizione irregolare di Romero.

97′ – Ravvisata una spinta di Zaniolo su Romagnoli.

96′ – Fallo di Casale su Abraham.

95′ – Smalling argina con esperienza un’iniziativa di Romero.

94′ – Si giocherà sino al 100′ a seguito dell’infortunio occorso a Belotti.

93′ – Belotti riprende regolarmente la sua posizione. Ristabilita la parità numerica in campo.

92′ – Si torna a giocare con la Roma momentaneamente in dieci.

91′ – Belotti resta a terra a seguito dell’uscita di Provedel sul tiro dalla bandierina.

90′ – Quarto calcio d’angolo per la Roma.

90′ – Segnalati 8 minuti di recupero.

90′ – Rilevato un fuorigioco di Abraham.

88′ – Belotti commette fallo su Hysaj.

88′ – Il direttore di gara provvede ad ammonire Rui Patricio e Radu. Si torna a giocare.

87′ – Mischia furibonda nei paraggi della panchina della Lazio a seguito di una spinta di Rui Patricio a Radu.

85′ – Cambio nella Lazio: Romero rileva Zaccagni.

85′ – Tempestiva uscita bassa di Provedel ad anticipare un possibile intervento di Abraham.

84′ – Abraham, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Matic, non riesce (defilato) a inquadrare il bersaglio.

83′ – Buona chiusura in scivolata di Zaccagni su Celik.

83′ – El Shaarawy è fermato fallosamente da Cancellieri.

80′ – Efficace anticipo difensivo di Cataldi su Zaniolo che intendeva finalizzare a centro area una sponda aerea di Belotti.

78′ – Rilevato un fallo in attacco di Zaniolo su Basic.

78′ – Fallo di Marusic su Zaniolo. Gioco spezzettato in questa fase.

76′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Volpato.

75′ – Cataldi subisce fallo da Volpato.

74′ – Segnalato un fallo di mano di Celik.

73′ – Doppio cambio nella Roma: Belotti e Matic sostituiscono rispettivamente Zalewski e Camara.

72′ – Lazio pericolosa in contropiede: Rui Patricio devia con bravura in angolo una conclusione di Felipe Anderson liberato al limite da Cancellieri. Secondo corner per i biancocelesti.

72′ – Terzo corner per i giallorossi.

71′ – Calcio d’angolo per la Roma.

71′ – Cambio nella Lazio: Luis Alberto lascia il posto a Basic.

69′ – Doppio cambio nella Lazio: Hysaj e Cancellieri prendono rispettivamente il posto di Lazzari e Pedro.

68′ – Espulso Salvatore Foti, vice-allenatore della Roma.

66′ – Roma pericolosa con Zaniolo: l’azione di sfondamento dell’avanti giallorosso arginata a fatica da Romagnoli prima e da Provedel poi.

65′ – Efficace chiusura al limite dell’area di Cataldi su El Shaarawy.

64′ – Segnalata una posizione irregolare di Felipe Anderson.

64′ – Traversone impreciso di Zaniolo dalla destra.

64′ – Rilevato un fallo di mano di Zaccagni.

63′ – Terzo cambio nella Roma: El Shaarawy subentra a Karsdorp.

62′ – Altro servizio in profondità fuori misura di Cristante.

62′ – Volpato subisce fallo da Marusic.

61′ – Un invito in verticale di Cristante si rivela decisamente impreciso.

59′ – Abraham subisce fallo da Cataldi.

58′ – Riprende il match. Pedro appare ristabilito.

57′ – Gioco fermo per soccorrere Pedro.

55′ – Un potente tentativo da fuori area di Vecino è respinto da Smalling.

54′ – La Roma reclama, giustamente ma invano, la concessione di un corner.

53′ – Cambio forzato nella Roma: Pellegrini (infortunato) lascia il posto a Volpato.

52′ – Occasione Roma: Smalling, sugli sviluppi del corner da sinistra di Pellegrini, non riesce sul secondo palo di testa a inquadrare il bersaglio.

51′ – Primo calcio d’angolo anche per la Roma generato da una deviazione oltre la linea di fondo di Romagnoli.

50′ – Cartellino giallo per Vecino per gioco scorretto su Zaniolo. Punizione sulla trequarti per la Roma.

49′ – Rilevato un controllo con la mano di Abraham.

48′ – Pedro non riesce ad agganciare un servizio ai venti metri di Luis Alberto.

47′ – Zaniolo è fermato fallosamente da Luis Alberto.

47′ – Vecino subisce fallo sulla propria trequarti da Cristante.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Roma: Celik al posto di Mancini.

CRONACA 1° TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo. La prima frazione del derby capitolino si chiude con la Lazio in vantaggio sulla Roma per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Felipe Anderson al 29′. Traversa di Zaniolo.

47′ – Mancini subisce fallo da Felipe Anderson.

46′ – Pedro chiama in causa Rui Patricio con una battuta piuttosto debole e centrale da fuori area.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Ibanez intercetta un tentativo di Felipe Anderson di servire Pedro sul versante di destra dell’area.

44′ – Efficace chiusura di Romagnoli.

43′ – Rilevato un fuorigioco di rientro di Zaniolo.

42′ – La Lazio guadagna con Pedro (fallo di Ibanez) un calcio di punizione sulla trequarti di destra.

42′ – Pedro commette fallo un fallo in attacco su Zalewski.

41′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Lazio.

40′ – Zalewski subisce fallo da Mancini.

39′ – Pellegrini, sugli sviluppi di una sponda aerea di Abraham, conclude dal limite dell’area con potenza ma scarsa precisione.

38′ – La Roma preme con una certa continuità ed efficacia.

37′ – Cataldi gestisce un buon pallone sulla propria trequarti. Zalewski ricorre al fallo per fermarlo.

36′ – Buona reazione della Roma allo svantaggio.

35′ – Potenziale opportunità da rete per la Roma sciupata da Abraham con una rifinitura imprecisa.

34′ – Pellegrini chiama in causa Provedel con una battuta da fuori area.

33′- Traversa della Roma! Zaniolo, servito al limite dell’area da Abraham, colpisce il montante con una conclusione che s’impenna a seguito di una deviazione.

31′ – Segnalato un fuorigioco di Smalling.

30′ – Camara è fermato fallosamente da Felipe Anderson a centrocampo.

29′ – GOL DELLA LAZIO! 0-1! Felipe Anderson porta avanti i biancocelesti finalizzando con freddezza a centro area un recupero alto di Pedro su Ibanez.

28′ – Lazzari subisce fallo (trattenuta) da Zalewski che rischia il “giallo”.

26′ – Provedel si rende protagonista di due tempestive ed efficaci uscite (la prima di pugno, la seconda in presa) nel breve volgere di pochi secondi.

25′ – Cartellino giallo per Lazzari per gioco scorretto con Zalewski. Punizione sulla trequarti si sinistra per la Roma.

25′ – La formazione di Mourinho muove con calma la palla.

23′ – Pressing alto della Roma. I giallorossi recuperano la sfera.

22′ – Lancio fuori misura di Mancini.

21′ – Karsdorp intercetta un passaggio di Zaccagni che intendeva liberare Vecino al tiro al limite dell’area.

20′ – Un giro-palla della Roma nella propria metà campo si chiude con un lancio impreciso di Ibanez per Abraham.

19′ – Karsdorp in collaborazione con Mancini argina Zaccagni all’ingresso dell’area di rigore.

18′ – Buon recupero di Zaccagni su Zaniolo nei pressi della bandierina del corner.

17′ – Si torna a giocare. Lazzari riprende regolarmente la sua posizione.

16′ – Sarri manda Hysaj a scaldarsi.

15′ – Ibanez subisce fallo da Lazzari. Resta a terra l’esterno biancoceleste sofferente a una spalla.

15′ – Luis Alberto non riesce a controllare un lancio di Casale.

14′ – Possesso palla della Lazio nella propria metà campo.

13′ – Efficace chiusura difensiva di Lazzari su Pellegrini.

12′ – Buon recupero di Smalling su Felipe Anderson.

11′ – Errore in fase d’impostazione di Karsdorp.

10′ – Rilevata una sbracciata a centrocampo di Zaniolo su Cataldi.

9′ – Luis Alberto è fermato fallosamente da Camara.

8′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Zaccagni. Punizione sulla trequarti di sinistra per la Lazio.

8′ – Cross impreciso di Pellegrini dalla destra.

7′ – Traversone decisamente fuori misura di Zaccagni dalla sinistra.

6′ – Buona trama di gioco della Lazio.

5′ – Occasione Roma: termina a lato un tentativo dal limite dell’area di Zaniolo con il mancino.

5′ – Mancini con un efficace intervento difensivo su Luis Alberto pone fine a una ripartenza della Lazio.

4′ – Prolungato possesso palla della Roma.

3′ – Buon avvio di gara della compagine di José Mourinho.

2′ – Il primo tentativo a rete è dei giallorossi: Provedel neutralizza un rasoterra di Abraham dal limite dell’area privo della necessaria potenza.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Video Gol e Highlights di Roma – Lazio 0-1:

Tabellino di Roma – Lazio 0-1:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini 46′ (Celik), Smalling, Ibanez; Karsdorp (63′ El Shaarawy), Cristante, Camara (72′ Matic), Zalewski (72′ Belotti); Zaniolo, Pellegrini (53′ Volpato); Abraham. All. Mourinho

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti, El Shaarawy

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (69′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto (70′ Basic); Pedro (69′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni (85′ Romero). All. Sarri

A disposizione: Luis Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Kamenovic, Immobile, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Basic

MARCATORE: Felipe Anderson 29° (L)

AMMONITI: Mancini (R), Lazzari (L), Vecino (L)