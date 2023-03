Video Gol Highlights Roma- Juventus 1-0 e Sintesi 05-02-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Juventus 1-0: i giallorossi battono la Juve grazie ad un gran gol di Mancini in apertura di ripresa e agganciano il Milan al 4° posto.

Roma-Juventus, 25° giornata Serie A 05-03-2023.

Vittoria molto importante per la Roma di Mourinho che serve a ridare morale e fiducia dopo la sconfitta subita lunedì contro la Cremonese in trasferta.

Grazie a questa vittoria la Roma aggancia il Milan al 4° posto a quota 47 punti ed è a -1 dalla Lazio che è terza a 48 e -3 dall’Inter che ne ha 50 ed è al secondo posto.

La striscia di vittorie consecutive della Juventus di Allegri si ferma a 4 ed i bianconeri restano fermi al 7° posto a quota 35 punti insieme al Bologna.

Sintesi di Roma – Juventus 1-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dybala punta centrale supportato da Wijnaldum e Lorenzo Pellegrini con Abraham che partirà dalla panchina.

Allegri manda in campo la sua Juventus con il 3-5-1-1 con Szczesny in porta ed in difesa Bremer, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo c’è Fagioli in cabina di regia affiancato da Locatelli e Rabiot. Sulla fascia destra c’è Cuadrado mentre a sinistra ci sarà Kostic. In attacco Di Maria agirà alle spalle di Vlahovic.

CRONACA 1° TEMPO

45’+1′ – Finisce il primo tempo. Roma e Juventus vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una prima frazione giocata a ritmi bassi e dominata dal tatticismo. Da segnalare soltanto un tentativo di Dybala respinto da Szczesny al 27′ e il palo colpito sul versante opposto da Rabiot nel finale.

45’+1′ – Ravvisata una posizione irregolare di Wijnaldum.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Palo della Juventus! Rui Patricio si salva con l’aiuto del montante sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Rabiot generato da un traversone dalla destra di Danilo. Sul proseguimento dell’azione Smalling si rifugia in corner. Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore degli ospiti.

42′ – Locatelli chiama in causa Rui Patricio con una battuta dalla distanza.

41′ – Un cross di Danilo dalla destra è allontanato fuori area di testa da Smalling, ma la Juventus si mantiene in fase d’attacco.

40′ – Prolungato giro-palla della Juventus a centrocampo.

39′ – Rinvio impreciso di Rui Patricio: pallone in fallo laterale.

38′ – Pellegrini subisce fallo da Fagioli.

36′ – Un traversone di Spinazzola dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Szczesny.

35′ – Un suggerimento in verticale di Di Maria si rivela irraggiungibile per Kostic: pallone sul fondo.

34′ – Domina la prudenza: tante giocate in orizzontale su entrambi i fronti.

33′ – Cartellino giallo per Matic per gioco scorretto su Cuadrado.

33′ – Ibanez, contrastato con efficacia da Fagioli, finisce con il portarsi pallone oltre la linea laterale.

31′ – Cartellino giallo per Locatelli per gioco scorretto su Spinazzola.

29′ – Ottima chiusura difensiva di Matic su Fagioli. Il centrocampista bianconero, sullo slancio, finisce con il commettere fallo.

27′ – Occasione Roma: Szczesny si oppone a un tentativo potente ma centrale di Dybala.

27′ – Respinta un tentativo a rete di Spinazzola dal limite dell’area.

26′ – Kostic subisce fallo da Zalewski.

25′ – Buon anticipo di testa di Danilo su Wijnaldum in occasione di un suggerimento in verticale di Cristante.

23′ – Un controllo errato di Wijnaldum favorisce il recupero di Di Maria.

22′ – Altro pallone perso da Rabiot nei pressi della linea laterale dopo un contrasto con Cristante.

20′ – Prolungato possesso palla della Juventus.

18′ – Potenziale opportunità da rete per la Roma con Spinazzola: l’esterno giallorosso guadagna il fondo a sinistra proponendo un traversone basso respinto con un certo affanno dalla difesa bianconera.

18′ – Perde palla Rabiot in un contrasto con Cristante.

17′ – Ritmi di gioco bassi.

16′ – Matic subisce fallo da Cuadrado.

15′ – Una conclusione di Dybala dal limite dell’area è respinta da Rabiot.

14′ – Manovra con calma la formazione di Mourinho.

12′ – Possesso palla della Roma.

11′ – Murato un tentativo dal limite dell’area di Di Maria.

10′ – La gara, spezzettata, fatica a entrare nel vivo. Ristabilita la parità numerica in campo con il rientro di Mancini.

9′ – Ibanez è fermato fallosamente da Fagioli.

8′ – Si scalda Llorente, ma Mancini, ancora a bordo campo, sembra in grado di poter riprendere la sua posizione.

7′ – Gioco fermo. Problemi fisici per Mancini.

5′ – Giro-palla della Roma a centrocampo.

4′ – Rui Patricio controlla senza problemi una debole deviazione a rete di Vlahovic sugli sviluppi della punizione battuta dalla sinistra da Di Maria.

4′ – Fallo commesso da Cristante su Fagioli.

3′ – Manovra la compagine di Allegri all’altezza della linea mediana del campo.

2′ – Possesso palla della Juventus.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

CRONACA 2° TEMPO

90’+8′ – Finisce la partita. La Roma si lascia immediatamente alle spalle il ko di Cremona aggiudicandosi per 1-0 la sfida con la Juventus andata in scena all’Olimpico. Il quinto successo interno consecutivo, sancito da un gol di Mancini al 58′, permette ai giallorossi di agganciare al quarto posto il Milan a quota 47.

90’+7′ – Occasione per la Juventus: Rui Patricio neutralizza un tentativo di Danilo ben servito da Chiesa.

90’+7′ – Conclusione decisamente imprecisa di Chiesa da fuori area.

90’+6′ – Pallone gestito malamente da Abraham.

90’+6′ – Fallo commesso da Abraham su Danilo.

90’+4′ – Rabiot subisce fallo da Karsdorp.

90’+4′ – Potenziale opportunità da rete in contropiede vanificata da un passaggio errato di Karsdorp.

90’+2′ – Fallo commesso da Bove su Pogba.

90′ – Saranno sette i minuti di recupero.

90′ – Espulso Kean dopo pochi secondi dal suo ingresso per condotta violenta nei confronti di Mancini: la Juventus resta in dieci in questo finale.

89′ – Cambio nella Juventus: Cuadrado lascia il posto a Kean.

88′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

86′ – Cambio nella Roma: Belotti prende il posto di Pellegrini.

85′ – Ibanez subisce fallo da Pogba.

84′ – Il match riprende.

83′ – Gioco fermo per soccorrere Rui Patricio.

82′ – Palo esterno della Juventus! Mancini, sugli sviluppi del corner, rischia l’autorete deviando il pallone di testa verso la propria porta. Sul proseguimento dell’azione Chiesa cerca, senza fortuna, la via della rete. Terzo montante colpito dai bianconeri nel corso della sfida.

81′ – Il calcio piazzato di Di Maria è deviato in angolo dalla barriera. Sesto corner per la compagine di Allegri.

80′ – Pogba subisce fallo da Abraham: punizione piuttosto interessante per gli ospiti.

78′ – Juventus pericolosa con una conclusione di Di Maria deviata con bravura in angolo da Rui Patricio. Quinto corner per i bianconeri.

77′ – Doppio cambio nella Juventus: Paredes e Pogba sostituiscono rispettivamente Locatelli e Kostic.

76′ – Cartellino giallo per Kostic per gioco scorretto su Ibanez.

75′ – Occasione per la Roma: Szczesny si oppone a una sponda aerea da distanza ravvicinata di Smalling che intendeva raggiungere Abraham.

74′ – Primo calcio d’angolo per la Roma.

73′ – Doppio cambio nella Roma: Bove e Abraham subentrano rispettivamente a Wijnaldum e Dybala.

70′ – Si torna a giocare. Wijnaldum riprende regolarmente la sua posizione.

69′ – Gioco fermo per soccorrere il centrocampista olandese rimasto contuso a terra.

68′ – Rilevato un fallo in attacco di Cuadrado su Wijnaldum.

68′ – I bianconeri guadagnano un altro tiro dalla bandierina a seguito di un potente tentativo dalla distanza di Locatelli deviato da Smalling.

67′ – Terzo calcio d’angolo per la Juventus.

66′ – Ravvisata una posizione irregolare di Dybala in occasione di un lancio di Cristante.

65′ – Szczesny si rifugia in fallo laterale su un retropassaggio corto di Danilo.

64′ – Rui Patricio neutralizza agevolmente una punizione centrale e priva della necessaria potenza di Di Maria.

63′ – Cambio nella Roma: Karsdorp fa il suo ingresso per Zalewski.

63′ – Cartellino giallo per Spinazzola per gioco scorretto su Chiesa.

62′ – Occasione per la Juventus: Vlahovic va vicinissimo a intercettare un retopassaggio avventato di Zalewski per Rui Patricio.

61′ – Rabiot è fermato fallosamente da Dybala.

60′ – Pellegrini non riesce a indirizzare a ree di testa un traversone dalla sinistra di Spinazzola.

59′ – Cambio nella Juventus: Chiesa subentra a Fagioli.

58′ – Palo esterno della Juventus! Cuadrado va vicinissimo al bersaglio su punizione.

57′ – Cartellino giallo per Cristante per gioco scorretto su Rabiot. Diffidato, salterà l’impegno interno contro il Sassuolo.

55′ – Efficace recupero difensivo di Cuadrado su Spinazzola ben servito sul versante sinistro dell’area da Pellegrini.

54′ – Cambi “congelati” da Mourinho.

53′ – GOL DELLA ROMA! 1-0! I giallorossi si portano in vantaggio con un fendente in diagonale di Mancini da fuori area.

53′ – Manovra la Roma. Mourinho prepara un doppio cambio. Rimandato, in ogni caso, l’ingresso di El Shaarawy.

52′ – Si spegne sul fondo un cross di Mancini dalla destra.

51′ – Un cross basso dalla destra di Di Maria attraversa tutto lo specchio della porta giallorossa.

50′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

49′ – Apertura imprecisa a destra di Pellegrini che intendeva raggiungere Dybala.

48′ – Efficace copertura difensiva di Matic su Kostic. Si scalda El Shaarawy.

47′ – Un traversone di Rabiot dalla sinistra si rivela leggermente troppo lungo per Fagioli.

47′ – Possesso palla della Juventus a centrocampo.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Juventus: Bonucci prende il posto di Alex Sandro.

Tabellino di Roma – Juventus 1-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Zalewski (18′ st Karsdorp); Wijnaldum (28′ st Abraham), Pellegrini (39′ st Belotti); Dybala (28′ st Bove). A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 2 Karsdorp, 20 Camara, 92 El Shaarawy, 11 Belotti, 9 Abraham. All. Mourinho

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Alex Sandro (1′ st Bonucci), Bremer, Danilo, Cuadrado (44′ st Kean), Fagioli (14′ st Chiesa), Locatelli, Rabiot, Locatelli (31′ st Paredes), Kostic (31′ st Pogba); Di Maria, Vlahovic. A disp.: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 15 Gatti, 19 Bonucci, 24 Rugani, 10 Pogba, 20 Miretti, 32 Paredes, 45 Barrenechea, 7 Chiesa, 18 Kean, 43 Iling Jr, 30 Soulè. All. Allegri.

Marcatori: 8′ st Mancini

Ammoniti: Locatelli, Matic, Cristante, Spinazzola, Kostic

Espulso: Kean

Recupero: 1′ pt, 7′ st