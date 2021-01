Video Gol Highlights Roma Inter 2-2 e Sintesi 10-01-2021

Video Gol e Highlights di Roma Inter 2-2: termina con un pareggio ricco di gol e spettacolo il big match della 17° Giornata di Serie A. La Roma aveva chiuso in vantaggio 1 a 0 il primo tempo ma ad inizio ripresa l’Inter aveva ribaltato il risultato. Nel finale di partita il pareggio giallorosso con Mancini.

La Roma di Fonseca dopo 3 vittorie consecutive pareggia all’Olimpico il lunch match della 17° Giornata di Serie A contro l’Inter di Conte.

La Roma passa in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con un preciso tiro di destro di Lorenzo Pellegrini dal limite dell’area che beffa Handanovic.



In apertura di ripresa l’Inter parte all’arrembaggio alla ricerca del pareggio e crea diverse occasioni fino al gol di Skriniar al 56′.

Passano 5 minuti ed i nerazzurri trovano il raddoppio con Hakimi.



All’86’ la Roma ritrova il pareggio su azione di calcio d’angolo con Maincini che fissa il risultato sul 2 a 2.

Il pareggio nello scontro diretto per il secondo posto favorisce il Milan che ieri aveva battuto in casa il Torino nell’anticipo ed è a 40 punti con 3 lunghezze di vantaggio sull’Inter che è seconda e 6 sulla Roma che è terza.

Sintesi di Roma Inter 2-2:

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e difesa a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. I due di centrocampo sono Villar e Veretout con Karsdorp sulla destra e Spinazzola a sinistra.

In attacco Dzeko punta centrale supportato da Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini.

Conte risponde schierando l’Inter con il 3-5-2 con Handanovic in porta e difesa a 3 formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A Centrocampo ci sono Hakimi a destra e Darmian a sinistra. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Vidal. La coppia d’attacco è formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

La Roma parte subito bene e crea le prime occasioni da gol già nei primi minuti.

Al 9° c’è il primo tiro in porta di Karsdorp con Handanovic che blocca.

Al 12° la prima occasione dell’Inter con Lautaro che entra in area e calcia sul primo palo ma Pau Lopez è bravissimo a deviare in corner.

Dopo un minuto ancora Pau Lopez compie il miracolo deviando in corner un colpo di testa di Lukaku.

La Roma passa in vantaggio al 16° con Veretout che recupera palla a centrocampo e serve Lorenzo Pellegrini che dal limite dell’area con un preciso tiro di destro mette il pallone all’angolino alla destra di Handanovic.

Al 22° la Roma sfiora il raddoppio con Veretout servito in area da Spinazzola ma Handanovic devia in corner.

Alla mezzora l’Inter sfiora il pareggio con Vidal che entrato in area prova il tiro ma il pallone termina di poco a lato.

Al 35° Darmian è costretto a lasciare il campo per problemi fisici, al suo posto Conte manda in campo Young.

Al 40° c’è un gol di Lautaro Martinez che viene annullato per fuorigioco.

Nel finale di primo tempo viene ammonito Lukaku per un fallo su Smalling che stava ripartendo in contropiede.

A seguire ammonito anche Smalling che con un braccio ferma irregolarmente Lukaku.

In apertura di ripresa c’è subito la pressione interista.

Al 50° l’Inter sfiora il pareggio su un azione insistita in area giallorossa che termina con il tiro di Brozovic deviato in corner.

Al 52° Lukaku va via in velocità facendo valere la sua forza fisica e serve al centro Lautaro che calcia in scivolata ma Pau Lopez sventa il pericolo con una grande parata.

Al 55° l’Inter pareggia su azione di calcio d’angolo con Skriniar che anticipa Smalling e batte Pau Lopez.

Passano 7 minuti e l’Inter si porta in vantaggio! Brozovic serve Hakimi sulla destra che calcia di sinistro e batte Pau Lopez dopo che il pallone colpisce la parte interna della traversa.

La Roma non ci sta e si butta in attacco alla ricerca del pareggio.

Al 72° c’è una conclusione di Mkhitaryan ma il tiro viene ribattuto dalla difesa nerazzurra.

Dopo due minuti ancora Mkhitaryan da ottima posizione in area calcia fuori.

All’86° arriva il pareggio della Roma su azione di calcio d’angolo: cross morbido di Villar sul quale svetta Mancini di testa che batte Handanovic!

Video Gol Highlights di Roma Inter 2-2:

Tabellino di Roma Inter 2-2:



ROMA (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout (78′ Cristante), Spinazzola (73′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (88′ Borja Mayoral). ALL.: Fonseca

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi (81′ Kolarov), Barella, Brozovic, Vidal (81′ Gagliardini), Darmian (34′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez (76′ Perisic). ALL.: Conte

Marcatori: 16′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 62′ Hakimi, 86′ Mancini

Ammoniti: Lukaku, Smalling, Mancini, Bastoni

