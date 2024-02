Video Gol Highlights Roma – Feyenoord 5-3 e Sintesi 22-02-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Feyenoord 5-3, Ritorno Spareggio Europa League: tempi regolamentari che si chiudono sull’1 a 1 e la Roma vince ai rigori 5 a 3 e vola agli ottavi di Finale.

La Roma si conferma la bestia nera per il Feyenoord e per il 3° anno consecutivo lo batte. Nel 2022 c’era stato il trionfo dei giallorossi in Finale di Conference League, ad aprile 2023 lo aveva eliminato ai quarti ai supplementari vincendo 4 a 1.

Quest’anno la sfida si è prolungata fino ai calci di rigore dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati sull’1 a 1. Ai calci di rigore è stato decisivo Svilar che ha parato due rigori al Feyenoord e nonostante l’errore di Lukaku dal dischetto gli altri rigoristi dei giallorossi sono stati perfetti con a segno Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski.

Il Feyenoord era passato in vantaggio al 5° minuto con Gimenez, il pareggio della Roma era arrivato al 15° con Lorenzo Pellegrini.

Domani la Roma conoscerà l’avversario degli Ottavi di Finale di Europa League.

Sintesi di Roma – Feyenoord 5-3:

De Rossi schiera la sua Roma con il 4-3-3 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Llorente centrali con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Arne Slot manda in campo il suo Feyenoord con il 4-3-3 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Beelen e Hancko centrali con Geertruida a destra e Hartman a sinistra. A centrocampo ci sono Stengs, Timber e Wieffer. In attacco il tridente formato da Paixao, Gimenez e Minteh.

ROMA-FEYENOORD 0-1: GIMENEZ porta in vantaggio gli olandesi! Tiro di Nieuwkoop e Gimenez che si trovava sulla traiettoria riesce a deviare fortunatamente alle spalle di Svilar.

ROMA-FEYENOORD 1-1: 20′ PELLEGRINI pareggia per la Roma! El Shaaray dalla sinistra serve al centro Lorenzo Pellegrini che controlla il pallone e calcia di destro all’incrocio dei pali!

Successione calci di rigore:

GOL PAREDES

GOAL UEDA

ERRORE LUKAKU

ERRORE HANCKO

GOAL CRISTANTE

ERRORE JAHANBAKHSH

GOAL AOUAR

GOAL HARTMAN

GOAL ZALEWSKI

Highlights e Video Gol di Roma – Feyenoord 5-3:

Tabellino di Roma – Feyenoord 5-3:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Ndicka, Angeliño, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Joao Costa, Azmoun, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer, Stengs; Nieuwkoop; Gimenez, Paixao.

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Jahanbakhsh, Lopez, Read, Zerrouki, Milambo, Lingr, Minteh, Ivanusec, Ueda, Sauer. Allenatore: Slot.

Spettatori: 67.293

Arbitro: Gil Manzano (SPA). Assistenti: Barbero e Nevado. IV uomo: Martinez Munuera. Var: Hernandez. Avar: Cuadra.

Marcatori: 5′ Gimenez (F), 15′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Spinazzola (R), Paredes (R), Geertruida (F), Hancko (F), Timber (F), Wieffer (F)