Video Gol Highlights Roma- Empoli 2-0 e Sintesi 04-02-2023

Video Gol e Highlights di Roma Empoli 2-0: dopo la sconfitta contro il Napoli e l’eliminazione in Coppa Italia la Roma di Mourinho ritrova la vittoria grazie ai gol di Ibanez e Tammy Abraham che nei primi 6 minuti fissano il risultato sul 2 a 0.

Vittoria molto importante per la Roma di Mourinho dopo le polemiche della settimana per l’eliminazione ai quarti di Finale di Coppa Italia maturata dopo la sconfitta all’Olimpico per 2 a 1 contro la Cremonese.

I giallorossi domenica erano stati sconfitti di misura al Diego Maradona dal Napoli per 2 a 1 ma avevano ben giocato e ben figurato contro la capolista.

Oggi una vittoria tutt’altro che semplice contro un Empoli che non perdeva in campionato dalla trasferta contro il Napoli per 2 a 0 dell’11 novembre scorso. Dopo di che i toscani avevano inanellato una striscia di 3 vittorie e 3 pareggi andando a battere anche l’Inter a San Siro.

Grazie a questa vittoria la Roma aggancia l’Inter al secondo posto in classifica a quota 40 punti superando momentaneamente Lazio, Atalanta e Milan che ne hanno 38 ma devono ancora giocare.

La squadra di Mourinho con questa vittoria si rimette in carreggiata ed è in piena lotta per un posto in Champions League.

Sintesi di Roma – Empoli 2-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con El Shaarawy a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Zanetti manda in campo l’Empoli con il 4-3-1-2 con Vicario in porta e davanti a lui De Winter e Luperto centrali con Ebuehi a destra e Parisi a sinistra. A centrocampo ci sono Akpa Akpro al centro affiancato da Marin e Bandinelli. In attacco Caputo punta centrale supportato da Baldanzi e Satriano.

Al secondo minuto la Roma passa subito in vantaggio su azione di calcio d’angolo.

Corner battuto da Dybala dalla sinistra e colpo di testa vincente di Ibanez che mette la palla sotto la traversa dopo Vicario non può arrivare.

Al 6° minuto c’è subito il raddoppio della Roma ancora su calcio d’angolo battuto da Dybala. Questa volta l’argentino batte sul primo palo dove va a colpire di testa Abraham.

Video Gol e Highlights di Roma – Empoli 2-0:

Tabellino di Roma – Empoli 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; El Shaarawy (dal 38′ st Celik), Cristante, Matic, Zalewski; Dybala (dal 25′ st Bove), Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Celik, Camara, Solbakken, Volpato, Tahirovic, Belotti, Bove, Llorente. Allenatore: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi (dal 37′ st Stojanovic), De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (dal 29′ st Henderson), Marin, Bandinelli (dal 37′ st Pjaca); Baldanzi; Satriano (dal 17′ st Cambiaghi), Caputo (dal 17′ st Piccoli).

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Stojanovic, Guarino, Henderson, Fazzini, Cambiaghi, Haas, Pjaca, Vignato, Piccoli. Allenatore: Zanetti

Marcatori: al 2′ pt Ibanez, al 6′ pt Abraham

Ammonizioni: Zalewski, Bove, Henderson