Video Gol Highlights Roma Crotone 5-0 e Sintesi 09-05-2021

Dopo 3 sconfitte contro Torino, Sampdoria e Cagliari ed il pareggio casalingo contro l’Atalanta la Roma di Fonseca ritrova la vittoria in campionato e lo fa con una goleada contro la cenerentola Crotone già retrocessa in Serie B.

Una vittoria per i giallorossi che serve a ridare morale alla squadra e un barlume di speranza visto che la Zona Europa League dista 6 punti quando mancano 3 giornate al termine.

La Roma è al settimo posto con 58 punti ed è a -6 dalla Lazio che è sesta con 64 punti.

La prossima giornata i giallorossi giocheranno in trasfera a San Siro contro l’Inter Campione d’Italia e poi alla penultima giornata ci sarà il Derby all’Olimpico contro la Lazio che potrebbe essere un vero e proprio scontro diretto per l’Europa League.

Fonseca manda in campo la Roma con il 4-2-3-1 con Fuzato in porta e linea difensiva a 4 formata da Karsdorp a destra e Reynolds a sinistra con Ibanez e Kumbulla centrali. A centrocampo ci sono Darboe e Cristante. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini e Pedro.

Cosmi manda in campo il suo Crotone con il 3-5-2 con Cordaz in porta e linea difensiva a 3 formata da Djidji, Golemic e Magallán. A centrocampo c’è Cigarini al centro affiancato da Messias e Benali con Molina a destra e Reca a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Ounas e Simy.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez (46′ Juan Jesus), Kumbulla, Reynolds (59′ Santon); Darboe (80′ Bove), Cristante (80′ Zalewski); Pedro (67′ Pastore), Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. A disposizione: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Dzeko. Allenatore: Fonseca.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallán; Molina, Messias, Cigarini (72′ Petriccione), Benali (72′ Zanellato), Reca (46′ Rispoli); Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Marrone, Luperto, Cuomo, Pedro Pereira, Vulic, Rojas, Riviére, Dragus. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 46′ Mayoral (R), 70′ Pellegrini e 73′ Pellegrini (R), 78′ Mkhitaryan (R), 90′ Mayoral (R).

NOTE: Ammoniti: Darboe, Cristante (R); Recupero: 3′ pt, 0′ st.

