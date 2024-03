Video Gol Highlights Roma – Brighton 4-0 e Sintesi 07-03-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Brighton 4-0: finisce con un poker per la Roma sul Brighton l’andata degli ottavi di Finale di Europa League con i gol di Dybala, Lukaku, Mancini e Bryan Cristante

La Roma di De Rossi batte all’Olimpico il Brighton di De Zerbi con un netto 4 a 0 e ipoteca il passaggio ai quarti di Finale di Europa League.

I giallorossi passano subito in vantaggio al 12° del primo tempo con Paulo Dybala che scatta sul filo del fuorigioco e batte Steele. Nel finale del primo tempo arriva il raddoppio di Lukaku.

Nella ripresa Mancini al 64° in acrobazia segna il gol del 3 a 0 e 4 minuti dopo Cristante fissa il risultato sul 4 a 0.

Tra 7 giorni il ritorno al Falmer Stadium di Brighton per la Roma il match sarà una pura formalità dopo la grande prestazione di stasera.

Sintesi di Roma – Brighton 4-0:

La Roma scenderà in campo con il solito 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e Ndicka centrali con Celik a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Pellegrini e Cristante. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

Roberto De Zerbi schiera il suo Brighton con il 3-4-2-1 con Steele in porta e linea difensiva a 3 formata da Igor, Dunk e Van Hecke. A centrocampo ci sono Gilmour e Gross al centro con Lamptey a destra e Estupinan a sinistra. In attacco Ferguson punta centrale supportato da Buonanotte e Enciso.

Al 4° minuto Lukaku prova il tiro dal limite ma il pallone termian di poco a lato.

Al 12° la Roma passa subito in vantaggio! Verticalizzazione di Paredes per Dybala che scatta bene sul filo del fuorigioco e di sinistro batte il portiere Steele.

Al 26° Svilar è bravo di piedi ad intervenire sul colpo di testa di Welbeck e salva il risultato!

Al 29° la Roma sfiora il gol del raddoppio!

Cross dalla sinistra di Spinazzola e colpo di testa di Lukaku che termina alto.

Al 44° Lukaku segna il gol del raddoppio!

Errore difensivo di Dunk che sbaglia lo stop e Lukaku si impossessa della palla entra in area e di sinistro batte il portiere del Brighton!

In apertura di ripresa ancora Lukaku sfiora il gol del 3 a 0.

Cross dalla sinistra di Spinazzola, Lukaku schiaccia bene di testa ma il portiere Steele stavolta è bravissimo a salvare!

Al 65° Gianluca Mancini in acrobazia segna il gol del 3 a 0 su cross di El Shaarawy!

Passano 4 minuti e la Roma cala il poker!

Ancora cross di El Shaarawy e Cristante di testa in acrobazia mette in rete per il 4 a 0 che chiude la partita!

Highlights e Video Gol di Roma – Brighton 4-0:

Tabellino di Roma – Brighton 4-0:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola (82′ Llorente); Cristante, Paredes (72′ Bove), Pellegrini; Dybala (72′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Angeliño.

All.: De Rossi.

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; van Hecke, Dunk, Igor (75′ Veltman); Lamptey, Gilmour (81′ Baleba), Gross, Adingra; Buonanotte (75′ Estupinan), Enciso (46′ Fati); Welbeck (81′ Ferguson).

A disp.: Verbruggen, McGill, Webster, Lallana, Moder, Peupion, Baker-Boaitey.

All.: De Zerbi.

Arbitro: Letexier

Marcatori: 12′ Dybala, 43′ Lukaku, 64′ Mancini, 68′ Cristante.

Ammoniti: van Hecke (B), Spinazzola (R), Lamptey (B).