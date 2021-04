Video Gol Highlights Roma Bologna 1-0 e Sintesi 11-04-2021

Video Gol e Highlights di Roma Bologna 1-0 e Sintesi: Roma dopo due sconfitte ed un pareggio ritrova la vittoria in campionato battendo il Bologna di Mihajlovic grazie al gol di Borja Mayoral.

La Roma ritrova la vittoria in campionato a più di un mese di distanza, i giallorossi non ottenevano i 3 punti dal 7 marzo scorso quando all’Olimpico avevano battuto il Genoa sempre per 1 a 0. Dopo di allora per la Roma ci sono state due sconfitte contro Parma e Napoli ed il pareggio di sabato scorso in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Con questa vittoria la Roma si porta a 54 punti in classifica al 7° posto a -1 dalla Lazio e -5 dal Napoli che è quarto in zona Champions.

Sintesi di Roma Bologna 1-0:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Mirante in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Fazio e Ibanez. A centrocampo ci sono Villar e Diawara con Reynolds a destra e Bruno Peres a sinistra. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pedro e Carles Perez.



Mihajlovic schiera il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta ed in difesa Soumaoro e Danilo al centro con De Silvestri a destra e Dijks a sinistra. I due di centrocampo sono Schouten e Svanberg. In attacco Palacio punta centrale supportato da Barrow, Soriano e Skov Olsen.

All’8° minuto il Bologna sfiora il gol del vantaggio con Palacio che prova la girata in area di rigore ma Ibanez devia provvidenzialmente in calcio d’angolo.

Al 10° ancora occasione per il Bologna con Svanberg il cui colpo di testa termina sopra la traversa.

Al 15° ancora Bologna pericoloso in contropiede con Barrow lanciato a rete e Mirante che è bravo ad anticiparlo in uscita.

Al 20° il Bologna sfiora nuovamente il vantaggio con Soriano la cui conclusione viene prima murata da Mirante e poi deviata in corner da Ibanez.

La prima conclusione in porta della Roma arriva a metà pprimo tempo con Villar che prova da fuori area e Skorupski blocca in due tempo.

Nel finale di primo tempo al 43′ la Roma passa in vantaggio: Mancini lancia lungo in avanti per Borja Mayoral, la difesa del Bologna si fa cogliere di sorpresa, e l’attaccante spagnolo evita Skorupski e mette in rete per l’1 a 0!

Nella ripresa al 55° ci prova Diawara ma il suo tiro è centrale e Skorupski para.



Al 60° Mihajlovic effettua un triplice cambio e manda in campo Sanson, Orsolini e Antov al posto di Barrow, Sow Olsen e De Silvestri.

Video Gol Highlights di Roma Bologna:

Tabellino di Roma – Bologna:

