Video Gol Highlights Roma – Bologna 1-0 e Sintesi 04-01-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Bologna 1-0: la Roma batte di misura gli emiliani grazie ad un gol su calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini al 6° minuto del primo tempo.

La Roma di Mourinho ritrova la vittoria in campionato che mancava dal 31 ottobre scorso dal match in trasferta al Bentegodi contro il Verona per 3 a 1. Nelle successive 3 giornate prima della pausa del campionato i giallorossi erano stati sconfitti nel derby contro la Lazio e avevano pareggiato contro Sassuolo e Torino.

Grazie a questa vittoria la Roma aggancia Lazio e Inter al 4° posto in classifica.

A decidere la partita è stato un calcio di rigore ad inizio partita. Lucumi atterra in area Dybala e l’arbitro concede il penalty alla Roma. Sul dischetto va il capitano Lorenzo Pellegrini che batte Skorupski.

Sintesi di Roma – Bologna 1-0:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1. In porta c’è Rui Patricio e la linea difensiva è formata da Smalling, Mancini e Ibanez. A centrocampo c’è Pellegrini in cabina di regia con ai lati Tahorovic e Cristantge. Celik è sulla fascia destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Zaniolo.

Thiago Motta schiera il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Skorupski in porta ed in difesa Soumaoro e Lucumi centrali con Posch a destra e Lykogiannis a sinistra. A centrocampo ci sono Medel e Dominguez. In attacco Arnautovic punta centrale supportato da Ferguson, Soriano e Orsolini.

Al 4° minuto c’è subito un calcio di rigore per la Roma. Scambio Dybala Zaniolo con quest’ultimo che viene steso in area da Lucumi.

Per l’arbitro è calcio di rigore, sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che di destro mette il pallone a fil di palo spiazzando Skorupski per l’1 a 0 della Roma.

Al 17° la Roma va vicinissima al raddoppio! Gianluca Mancini prova la conclusione da fuori area con un gran tiro che viene deviato da Zaniolo ma il pallone termina fuori.

Al 20° ci prova Zaniolo da fuori area con Skorupski fuori dai pali ma il tiro termina fuori.

Al 31° c’è il cross dal fondo di Lyogiannis sul secondo palo per Orsolina che prova il tiro in acrobazia ma il pallone termina alto.

Al 39° Dominguez serve Arnautovic al limite dell’area che prova il destro ma il pallone termina sul fondo.

Sin qui il Bologna non ha ancora centrato la porta difesa da Rui Patricio.

Al 41° calcio d’angolo per la Roma battuto da Lorenzo Pellegrini che serve Dybala che prova il tiro murato da Lucumi e poi prova ancora di nuovo ma il tiro termina sopra l’incrocio dei pali.

Le due squadre nel secondo tempo rientrano in campo con gli stessi giocatori.

Al 54° c’è un calcio d’angolo per il Bologna: conclusione di Orsolini murata da Smalling e poi dal limite ci prova Lucumi ma il tiro è centrale e Rui Patricio para facilmente.

Al 60° Nicolò Zaniolo lascia il campo dopo aver preso una botta al ginocchio destro, si teme un infortunio per lui. Al suo posto entra Tammy Abraham.

Mourinho al 65° manda in campo Matic e Zalewski al posto di Tahirovic ed El Shaarawy.

Nel Bologna Thiago Motta manda in campo Schouten e Cambiaso al posto di Medel e Lykogiannis.

Al 70° viene ammonito Ferguson per una simulazione in area. Protesta l’allenatore del Bologna Thiago Motta e viene ammonito anche lui.

Il Var conferma la decisione dell’arbitro.

Al 72° esce Dybala e al suo posto entra Bove.

Nel finale di partita il Bologna sfiora clamorosamente il pareggio!

Smallung chiude in scivolata su Pyhtia e manda il pallone in corner.

Sul corner il pallone viene allungato sul secondo palo da Dominguez dove va a colpire di testa Lucumi a colpo sicuro ma l’intervento di Abraham è provvidenziale e di testa mette il pallone sopra la traversa!

Video Gol e Highlights di Roma – Bologna 1-0 :

Tabellino di Roma – Bologna 1-0 :

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Celik , Tahirovic (19′ s Matic ), Cristante , Pellegrini , El Shaarawy (19′ st Zalewski ); Zaniolo (15′ st Abraham ), Dybala (29′ st Bove ).

A disposizione: Boer, Svilar, Spinazzola, Camara, Vina, Kumbulla, Volpato, Shomurodov, Majchrzak. Allenatore: Mourinho

Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Posh (37′ st Pyyhtia ), Lucumi , Soumaoro , Lykogiannis (20′ st Cambiaso); Ferguson , Medel (20′ st Schouten); Orsolini , Dominguez , Soriano (12′ st Aebischer); Arnautovic.

A disposizione: Bagnolini, Sosa, Moro, Raimondo, Sansone. Allenatore Thiago Motta

Arbitro: Santoro

Marcatori: 6′ rigore Pellegrini

Ammoniti: Ibanez, Celik (R), Ferguson, Aebischer (B)