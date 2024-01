Video Gol Highlights Roma – Atalanta 1-1 e Sintesi 07-01-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Atalanta 1-1, 19° Giornata di Serie A: la Roma di Mourinho non va oltre il pareggio, decidono il match i gol di Koompmeiners e Dybala su rigore nel primo tempo.

Pareggio stretto per la Roma di Mouirnho che nonostante un ottima partita e aver creato tantissime occasioni non va oltre l’1 a 1 all’Olimpico contro l’Atalanta.

I bergamaschi passano subito in vantaggio all’8° minuto con Koompmeiners.

Dybala pareggia su calcio di rigore al 38°.

La Roma in questa stagione ha ottenuto 8 punti da situazione di svantaggio.

Con questo pareggio la Roma va a 29 punti ed è 8° a -4 dalla zona Champions League occupato dalla Fiorentina che è quarta.

L’Atalanta sale a 30 punti ed è 6° insieme alla Lazio.

Sintesi di Roma – Atalanta 1-1:

All’8° minuto l’Atalanta passa subito in vantaggio. Koopmeiners si inserisce bene in area sorprendendo Karsdorp e di testa batte Rui Patricio per l’1 a 0.

Al 10° la Roma risponde con Pellegrini che di testa manda alto.

Al 21° ci prova Lukaku con un tiro dalla distanza ma Carnesecchi manda in calcio d’angolo coi piedi.

Al 22° l’Atalanta sfiora il raddoppio. De Ketelaere viene lanciato in profondità a tu per tu con Rui Patricio che è bravo a coprire lo specchio della porta e parare in uscita.

Al 34° ci prova Bove per la Roma su cross di Kristensen ma Carnesecchi è bravo a rispondere.

Al 37° Ruggeri prova a intervenire sul pallone ma colpisce Karsdorp in area. Aureliano va a verificare il contatto al Var e concede il calcio di rigore alla Roma.

Sul dischetto va Paulo Dybala che di sinistro batte Carnesecchi per l’1 a 1.

In apertura di ripresa c’è un cross di Ruggeri per Scalvini che in area da ottima posizione calcia alto.

Al 57° Holm rischia di beffare il proprio portiere con un autogol ma Carnesecchi è bravissimo e non farsi sorprendere e mandare il pallone in corner.

Al 63° ci prova Dybala che calcia sul primo palo ma Carnesecchi ancora una volta devia in calcio d’angolo.

Al 75° Dybala prova ancora il tiro da fuori ma il suo tentativo viene murato.

All’80° ottimo assist di Dybala per Lukaku che in area tutto solo calcia alto.

Dopo due minuti ancora Lukaku in area calcia sul primo palo ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo.

Highlights e Video Gol di Roma – Atalanta 1-1:

Tabellino di Roma – Atalanta 1-1:

ROMA: Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente (46′ Huijsen); Karsdorp (65′ Celik), Bove, Cristante, Pellegrini (73′ Paredes), Zalewski (65′ Spinazzola); Dybala (84′ El Shaarawy), Lukaku.

A disp.: Svilar, Marin, Belotti, Azmoun, Pagano, Pisilli.

All.: Mourinho.

ATALANTA: Carnesecchi; Scalvini (86′ Hien), Djimsiti, Kolasinac (79′ Palomino); Holm, De Roon, Ederson (65′ Pasalic), Ruggeri (64′ Zappacosta); Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere (46′ Scamacca).

A disp.: Musso, Rossi, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi.

All.: Gasperini.

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Costanzo – Palermi. IV Uomo: Doveri. VAR: Di Paolo. AVAR: Longo.

Marcatori: 8′ Koompmeiners, 39′ Dybala (rig)

Ammoniti: Scalvini, Ruggeri, Ederson, Mourinho, Koopmeiners, Kristensen, Zappacosta, Holm