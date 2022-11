Video Gol Highlights RFS Riga-Fiorentina 0-3: Sintesi 3-11-2022

Video Gol e Highlights RFS Riga-Fiorentina 0-3, 6° Giornata Gruppo A Conference League: segnano Barak, Cabral e Saponara

La Fiorentina passeggia all’NSB Arkadija Stadium di Riga contro l’RFS Riga nella sesta ed ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi di Conference League.

Non basta ai toscani, che chiudono solo al secondo posto il proprio girone e, quindi, si qualificano alla fase finale ma attraverso gli spareggi contro una terza classificata dei gironi della seconda coppa europea, mentre i lettoni escono come ultimi classificati.

Sintesi di RFS Riga-Fiorentina 0-3

Out Jagodinskis, Jatta e Panic per Viktor Morosz, che schiera Dubra, Stuglis e Lipuscek in difesa a protezione di Steinbors, con Maksimenko e Vlalukin sulle fasce, mentre in mediana giocano Saric e Zjuzins. In attacco spazio al trio formato da Rakels, Simkovic e Ilic.

Non ci sono Castrovilli, Sottil e Nico Gonzalez per Vincenzo Italiano, che si affida a Terracciano a porta, Venuti, Igor, Martinez Quarta e Terzic in difesa, Barak, Mandragora e Bonaventura in mediana, mentre in attacco la scelta ricade su Cabral, Ikone e Saponara.

E’ una partita abbastanza equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi risultano blandi. Gli ospiti fanno possesso palla provando a far valere la propria maggiore qualità, mentre i padroni di casa si difendono compatti dietro la linea della palla.

Si fa male subito Dubra, sostituito da Mares, ma al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barak, servito perfettamente da Saponara.

I padroni di casa sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo, non riescono a superare la propria metà campo, anche perché gli ospiti provano ad approfittarne per gestire con personalità il risultato con il proprio possesso palla infinito.

Gli ospiti si rendono più volte pericolosi con Ikone nel lunghissimo assalto alla porta avversaria, mentre Ilic è poco preciso da buona posizione.

Nel finale gli ospiti si esaltano segnando il gol del raddoppio al 44′ minuto con Cabral sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con tanto di sponda di tacco di Barak.

E al 46′ minuto arriva anche il tris degli ospiti, che segnano ancora con Saponara, che lascia partire una bellissima conclusione dalla distanza, imparabile per il portiere.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bianco, Zurkowski e Deocleciano al posto di Bonaventura, Mandragora e Simkovic.

Si scatena Ikone, che ci prova in tutti i modi, ma senza fortuna, prima del giallo a Zjuzins, coinvolto nelle sostituzioni successive, durante le quali entrano Sorokins, al posto di Mares, Friesenbichler, Jovic, al posto di Cabral, e Distefano, al posto di Ikone.

Dopo un tentativo impreciso di Barak, che poi viene sostituito da Maleh, alza la saracinesca Terracciano, decisivo su Lipuscek, entra Zaleiko per Saric, Distefano è poco cinico sotto porta e viengono ammoniti Martinez Quarta e Venuti.

Al 81′ minuto viene annullata la rete a Deocleciano per posizione di fuorigioco, mentre nel finale viene ammonito anche Bianco.

Highlights e Video Gol di RFS Riga-Fiorentina 0-3:

Tabellino di RFS Riga-Fiorentina 0-3

Marcatori: 7’p.t. Barak (F), 45’p.t. Cabral (F), 45’+2’p.t. Saponara (F)



Assist: 7’p.t. Saponara (F), 45’p.t.p.t. Barak (F), 45’+2’p.t. Ikone (F)



RFS RIGA (3-4-3): Steinbors; Stublis, Lipuscek, Dubra (3’p.t. Mares); Vlalukin, Zjuzins, Saric, Maksimenko; Simkovic (81’p.t.Emerson Santana), Ilic, Rakels. All.: Morozs.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura (1’s.t. Bianco), Mandragora (1’p.t. Zurkowski), Barak (31’s.t. Maleh); Ikoné (15’s.t. Distefano), Cabral (15’s.t. Jovic), Saponara. All.: Italiano.



Arbitro: Kristoffersen (Dan)



Ammoniti: 10’s.t. Zjuzins (R), 33’s.t. M.Quarta (F), 34’s.t. Venuti (F), 44’s.t. Bianco (F)