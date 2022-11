Video Gol Highlights Reggina-Genoa 2-1: sintesi 07-11-2022

Risultato Reggina-Genoa 2-1: importante vittoria per i calabressi, che vincono di misura una partita vivacissima e con tanti espisodi.

Canotto sblocca il risultato, Aramu pareggia e, dopo un penaalty fallito da MEnez, è l’ex Hernani a riportare in vantaggio i calabresi sempre dal dischetto.

La Reggina sale a 22 punti e raggiunge proprio il Genoa al 2° posto, a -5 dal Frosinone capolista.

Sintesi Reggina-Genoa 2-1

L’iniziale equilibrio si spezza al quarto d’ora: Canotto, appostato al limite dell’area, aggancia un lancio di Majer e, dopo un’elaborata e perfetta azione personale, conclude con un sinistro angolato che piega le mani a Semper.

Il Genoa si riorganizza, cerca di attaccare più convintamente e al 33° pareggia alla prima occasione creata: Sabelli crossa dalla destra, Gagliolo devia la sfera e Aramu di testa riesce a battere Ravaglia con un tocco preciso.

La Reggina si ripropone subito in avanti e al 35° Rivas, entrato in area, cade dopo un lieve contatto con Bani prima e Sabelli dopo: Maresca indica il dischetto e non cambia idea nemmeno dopo ben cinque minuti trascorsi al monitor.

Sul dischetto si presenta Menez, che calcia malissimo proponendo una specie di cucchiaio che Semper, rimanendo fermo, respinge senza problemi. Non accade altro nel primo tempo malgrado cinque minuti di recupero.

Al 52° la Reggina usufruisce di un altro penalty: stavolta si tratta di un tocco di mano di Czyborra sul traversone dalla destra di Pierozzi. La trasformazione, affidata all’ex Hernani, è impeccabile e stavolta Semper è spiazzato.

Il Genoa fatica a reagire e al 67° Canotto ha la chance per chiudere il match, ma Semper è bravissimo a proteggere il proprio palo sul tiro scoccato dall’esterno di casa dopo un’altra azione personale. Non succede altro, malgrado ci sia, recupero extralarge di sei minuti diventati 8 compreso, mezz’ora abbondante alla fine del match.

Migliori in campo Canotto (7), autore del gol del momentaneo 1-0 e di una prova sontuosa, e Semper (6.5), bravo sul rigore e in un’altra occasione. Male il solo Bani (4.5), messo alla berlina nelle azioni dei gol reggini.

Tabellino Reggina-Genoa 2-1

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo (74′ Cionek); Hernani, Majer (71′ Crisetig), Fabbian; Canotto (82′ Liotti), Menez (71′ Gori), Rivas (71′ Cicerelli). Allenatore: Inzaghi

Genoa (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Dragusin, Bani, Czyborra (70′ Hefti); Strootman, Frendrup; Jagiello (59′ Portanova), Aramu (82′ Yeboah), Gudmundsson (59′ Yalcin); Coda. Allenatore: Blessin

Marcatori: 15′ Canotto, 33′ Aramu e 54′ rig. Hernani

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Sabelli, Bani, Rivas, Gudmundsson, Yalcin, Ravaglia, Strootman e Frendrup

Note: al 41° Semper respinge un rigore a Menez

Video Gol Highlights Reggina-Genoa 2-1