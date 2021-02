Video gol highlights Reggina-Entella 1-0: sintesi 10-02-2021

Risultato Reggina-Entella 1-0, 22° giornata Serie B: Montalto segna dal dischetto dopo pochi minuti e decide una partita piuttosto brutta.

La Reggina aggancia il Vicenza al 12° posto, mentre l’Entella non riesce a lasciare la zona retrocessione e viene anche raggiunta dal fanalino di coda Pescara.

Cronaca Reggina-Entella 1-0, 22° giornata Serie B

Dopo i primi dieci minuti di studio, la Reggina prova un affondo e ottiene un calcio di rigore causato da Cardoselli, che abbatte Folorunsho mentre palleggia in area nel tentativo di trovare lo spazio per il tiro. Dal dischetto va Montalto, uno dei nuovi acquisti, che batte Russo con una conclusione potente e centrale.

L’Entella non trova varchi e palleggia senza costrutto, sbagliando anche i passaggi più facili, mentre la Reggina amministra senza dannarsi troppo nella ricerca del raddoppio, che viene sfiorato al 36°: Rivas parte in contropiede e serve Edera, ma l’ex torinista conclude male da buona posizione e spreca l’opportunità.

La prima frazione è essenzialmente questa, senza grandi emozioni a parte il gol e il raddoppio solo sfiorato; le squadre rientrano negli spogliatoi al 45° minuto spaccato.

Il secondo tempo è tattico quanto il primo; sia i calabresi sia i liguri hanno un’opportunità a testa per segnare, i primi al 46°con un Rivas lanciato in area e fermato solo da Russo in uscita e i secondi al 60° con il nuovo entrato Capello, che da buona posizione manda in curva un filtrante alto di un compagno.

Nei minuti successivi non succede quasi niente, gli attacchi sono sporadici da entrambe le parti e le occasioni latitano. Lanci lunghi senza precisione e vari falli sono la costante dell’ultima mezz’ora e del recupero di 4 minuti concesso da Massa.

Migliori in campo Stavropoulos (6.5), sempre attento e preciso nelle chiusure, e Russo (6), che sventa il possibile 2-0. Male Rivas (5), troppo discontinuo, e Cardoselli (5), ingenuo sul rigore e poi evanescente.

Tabellino Reggina-Entella 1-0, 22° giornata Serie B

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara (94′ Loiacono); Bianchi (67′ Crimi), Crisetig; Edera (67′ Liotti), Folorunsho, Rivas (62′ Denis); Montalto (62′ Okwonkwo). Allenatore: Baroni

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Pellizzer, Chiosa (60′ Coppolaro), Pavic; Mazzocco (68′ Schenetti), Nizzetto (68′ Paolucci), Brescianini; Cardoselli (78′ Rodriguez); Mancosu (60′ Capello), Brunori. Allenatore: Vivarini

Marcatori: 12′ rig. Montalto

Arbitro: Massa

Ammoniti: Montalto, Chiosa, Okwonkwo, Crimi e Di Chiara

Video gol highlights Reggina-Entella 1-0, 22° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS