Video gol-highlights Reggina-Como 1-4: sintesi 30-04-2022

Video gol-highlights Reggina-Como 1-4: netta vittoria dei lariani che si portano al dodicesimo posto con le reti di Parigini, Blanco, Cerri e La Gumina. Inutile il gol amaranto siglato da Denis.

Denis, a inizio ripresa, illude gli amaranto di poter raddrizzare la partita. Il Como dilaga, però, con Cerri e La Gumina, conquistando tre punti che lo portano al dodicesimo posto.

La sintesi di Reggina-Como 1-4

Primi minuti di studio tra le due squadre: Bellomo ci prova col sinistro, ma viene agevolmente neutralizzato da Gori.

Risponde la Reggina con un tiro di Denis, fuori, su cross di Adjapong.

Il Como si fa vedere dunque in ripartenza: Parigini avanza e viene schermato da Turati. Cerri si fionda sulla ribattuta, ma trova lo scudo di Cionek.

Poco dopo i lariani vanno in vantaggio: Parigini scappa ad Adjapong sulla verticale di Cerri. Tocco sotto a superare Turati, che non può nulla.

La Reggina sfiora il pari su calcio piazzato: cross di Bellomo per la testa di Amione. Colpo a servire Cionek, che però spara alto.

Il Como va nuovamente vicino al gol con una combinazione Cerri-Ionnau-Gilozzi: l’ex Juve serve il terzino in sovrapposizione, cross e colpo di testa di Gilozzi, che centra il palo.

Per la Reggina è Crisetig, con un sinistro rasoterra, a sfiorare il pari.

Il Como riesce però a raddoppiare con Blanco, che servito da Parigini in mezzo all’area, supera Turati in spaccata.

Reggina che inizia aggressiva la ripresa e accorcia il risultato con Denis: cross dalla sinistra di Adjapong per l’accorrente argentino, che trafigge Gori con una spaccata.

GOOOOOOOOOOOOOOOL❗️



Ha segnato con il numero 19 EL TANQUE DE-NIS 🇦🇷#RegginaComo 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/9drPypyHPC — Reggina 1914 (@Reggina_1914) April 30, 2022

Ci riprova subito la Reggina, ma Montalto fallisce da calcio piazzato e non trova il pareggio.

Allora è il Como a calare il tris: azione d’angolo, Denis respinge su colpo di testa di Solini, ma non può nulla sulla ribattuta a rete di Cerri.

Partita che, a quel punto, ha ben poco da dire: il Como cala anche il poker con La Gumina, lanciato bene da Nardi in profondità.

Ultimo, flebile tentativo della Reggina con un destro di Cortinovis che si spegne tra le braccia di Turati. La squadra di Gattuso ottiene tre punti, e con essi il dodicesimo posto per una salvezza più che tranquilla.

REGGINA (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Franco; Adjapong, Ejjaki, Crisetig, Cortinovis, Bellomo; Montalto, Denis. a disposizione: Micai, Foti, Giraudo, Loiacono, Paura, Bianchi, Carlucci, Folorunsho, Rivas, Diop, Galabinov, Menez. Allenatore: Stellone

COMO (4-4-2): Gori; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, Cerri. a disposizione: Facchin, Zanotti, Bertoncini, Kabashi Gabrielloni, Ciciretti, La Gumina, Varnier, Nardi, Vignali, Peli, Bovolon. Allenatore: Gattuso

Marcatori: 20′ Parigini (C), 42′ Blanco (C), 52′ Denis (R), 61′ Cerri (C), 83′ La Gumina (C)

Arbitro:

Ammoniti: Montalto (R), Cionek (R)

Espulsi: