Video Gol Highlights Real Madrid-PSG 3-1: Sintesi 9-3-2022

Video Gol e Highlights Real Madrid-PSG 3-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: una tripletta di Benzema ribalta la rete di Mbappe e regala la qualificazione ai quarti ad Ancelotti

Il Real Madrid batte in rimonta il PSG all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Incredibile ribaltamento del risultato dell’andata, 1-0, e dello svantaggio della prima frazione di gioco per i madrileni, che conquistano la qualificazione ai quarti di finale eliminando i parigini, considerati i grandissimi protagonisti alla vigilia della competizione.

Sintesi di Real Madrid-PSG 3-1

Indisponibili Mendy e Casemiro per Carlo Ancelotti, che sceglie Nacho Fernandez in difesa con Militao, Alaba e Carvajal a protezione di Courtois, mentre in mediana concede una chance importante a Valverde per completare il centrocampo con Modric e Kroos. In attacco la scelta ricade ancora su Marco Asensio con Benzema e Vinicius.

Ce la fa, eccome, Mbappe, che è regolarmente in campo nel tridente d’attacco con Messi e Neymar per Mauricio Pochettino, orfano di Sergio Ramos, Ander Herrera e Kurzawa. In difesa confermato Nuno Mendes con Kimpembe, Marquinhos e Hakimi davanti a Donnarumma, così come in mediana preferito ancora Danilo Pereira con Verratti e Leandro Paredes.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. A fare possesso palla sono i padroni di casa, mentre gli ospiti si difendono con ordine e ripartono molto pericolosamente in contropiede.

Dopo l’ammonizione di Asensio, da una parte Carvajal non trova la porta e Donnarumma è attento su Benzema, mentre dall’altra Courtois si fa trovare pronto su Mbappe e Messi è impreciso.

Al 34′ minuto viene annullata la rete di Nuno Mendes per posizione di fuorigioco sulla giocata di Mbappe.

Ma è solo il preludio per il gol del vantaggio, visto che gli ospiti sbloccano il risultato al 39′ minuto proprio con Mbappe, subito dopo una conclusione senza cinismo di Benzema, su assist di Neymar.

🔴🔵 All-time top scorers for Paris:



⚽️2⃣0⃣0⃣ Cavani

⚽️1⃣5⃣7⃣ Mbappé

⚽️1⃣5⃣6⃣ Ibrahimović#UCL pic.twitter.com/63UMIogvc7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Nel finale i padroni di casa si innervosiscono e Nacho Fernandez e Vinicius ricevono il cartellino giallo.

Il secondo tempo si apre con le sostituzioni di Kroos e Marco Asensio per Camavinga e Rodrygo e con l’ammonizione di Carvajal.

Al 61′ minuto i padroni di casa riescono a segnare il gol del pareggio con Benzema, su assist di Vinicius, furbo e lesto nell’approfittare del clamoroso errore di impostazione di Donnarumma, anche ammonito per proteste.

Gli ospiti sembrano accusare un po’ il gol subito e i padroni di casa provano ad approfittare del momento facendo traballare la difesa degli avversari, che ringraziano la fortuna sul colpo di testa a fil di palo di Benzema e sulla conclusione imprecisa di Vincius dopo i cambi che vedono protagonisti Vazquez e Gueye per Carvajal e Leandro Paredes.

Al 77′ minuto i padroni di casa trovano il gol del vantaggio sempre con sua maestà Benzema, che approfitta del meraviglioso assist di Modric.

E c’è tempo addirittura per una meravigliosa tripletta per Benzema, che al 79′ minuto ribalta definitivamente sia il risultato di questa partita che della doppia sfida approfittando del clamoroso errore di Marquinhos.

Gli ospiti provano a reagire anche con i cambi, inserendo Di Maria per Danilo Pereira, ma si innervosiscono molto e vengono ammoniti Hakimi e Kimpembe, mentre anche Vazquez prende un giallo dopo l’entrata in campo di Draxler nel finale per Hakimi, e Messi non trova la porta da calcio di punizione.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-PSG 3-1:

Tabellino di Real Madrid-PSG 3-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal (66′ Lucas Vazquez), Militão, Alaba, Nacho; Valverde, Modric, Kroos (58′ Camavinga); Asensio (58′ Rodrygo), Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (89′ Draxler), Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (81′ Di Maria), Verratti, Paredes (71′ Gueye); Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Gol: 39′ Mbappé (P), 61′ Benzema (R)

Ammoniti: Paredes, Nacho, Vinicius Junior, Carvajal, Hakimi, Kimpembe, Lucas Vazquez

Espulsi: nessuno

Migliori Bookmakers AAMS